LA OPINIÓN ZONA NORTE

Diario La Opinión Zona Norte tapa edición impresa del martes 27 de junio de 2023, Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina

Langostino: buques mutan a fresqueros* Oscar Poltronieri: un héroe solidario*

Por La Opinión Austral


HOY CERRADO

VARIAS DEPENDENCIAS OFICIALES NO ATENDERÁN ESTE MARTES, CONOCE CUALES Y POR QUÉ

 

INDAGARON, POR HOMICIDIO CULPOSO, AL PATOVICA QUE ATROPELLÓ Y MATÓ A JULIA

 

EXITOSO TORNEO DE PÁDEL POR EL 112º ANIVERSARIO DEL CLUB SPORTIVO SANTA CRUZ

 

POR BAJA DEMANDA Y CAMBIOS DE HÁBITO

LANGOSTINO: BUQUES MUTAN A FRESQUEROS

AL MENOS DOS EMPRESAS YA CONSIGUIERON AUTORIZACIÓN PARA CAMBIAR DE CONGELADORES A FRESQUEROS PARA LA PESCA DEL CRUSTÁCEO. SANTA CRUZ Y CHUBUT APOYARON EL PEDIDO QUE GENERARÍA MAYOR OCUPACIÓN EN TIERRA.

 

PABLO GRASSO

"VAMOS A CONTINUAR EL PROYECTO DE NÉSTOR KIRCHNER"

 

POR SIEMPRE ARGENTINAS

OSCAR POLTRONIERI: UN HÉROE SOLIDARIO

EL EXCOMBATIENTE ES EL ÚNICO SOLDADO CONSCRIPTO QUE RECIBIÓ LA CRUZ DEL VALOR DEL EJÉRCITO ARGENTINO. EN CALETA OLIVIA RECORDÓ LO PASADO Y HABLÓ CON LA OPINIÓN ZONA NORTE SOBRE SU PRESENTE EN FAVOR DE LOS MÁS NECESITADOS.

 

MIRIAM GIORGIA

"APOSTAMOS AL DESARROLLO GENUINO DE LAS PYMES"

 

CHUBUT

LUQUE VALORIZÓ EL ROL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD

 

EN ZONA DE CHACRAS

DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE ABUSO INFANTIL

 

TORNEO DIVISIÓN DE HONOR

CALETA OLIVIA GANÓ EN SU DEBUT EN MENDOZA

 


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