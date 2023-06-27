LA OPINIÓN ZONA NORTE
Diario La Opinión Zona Norte tapa edición impresa del martes 27 de junio de 2023, Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina
Langostino: buques mutan a fresqueros* Oscar Poltronieri: un héroe solidario*
HOY CERRADO
VARIAS DEPENDENCIAS OFICIALES NO ATENDERÁN ESTE MARTES, CONOCE CUALES Y POR QUÉ
INDAGARON, POR HOMICIDIO CULPOSO, AL PATOVICA QUE ATROPELLÓ Y MATÓ A JULIA
EXITOSO TORNEO DE PÁDEL POR EL 112º ANIVERSARIO DEL CLUB SPORTIVO SANTA CRUZ
POR BAJA DEMANDA Y CAMBIOS DE HÁBITO
LANGOSTINO: BUQUES MUTAN A FRESQUEROS
AL MENOS DOS EMPRESAS YA CONSIGUIERON AUTORIZACIÓN PARA CAMBIAR DE CONGELADORES A FRESQUEROS PARA LA PESCA DEL CRUSTÁCEO. SANTA CRUZ Y CHUBUT APOYARON EL PEDIDO QUE GENERARÍA MAYOR OCUPACIÓN EN TIERRA.
PABLO GRASSO
"VAMOS A CONTINUAR EL PROYECTO DE NÉSTOR KIRCHNER"
POR SIEMPRE ARGENTINAS
OSCAR POLTRONIERI: UN HÉROE SOLIDARIO
EL EXCOMBATIENTE ES EL ÚNICO SOLDADO CONSCRIPTO QUE RECIBIÓ LA CRUZ DEL VALOR DEL EJÉRCITO ARGENTINO. EN CALETA OLIVIA RECORDÓ LO PASADO Y HABLÓ CON LA OPINIÓN ZONA NORTE SOBRE SU PRESENTE EN FAVOR DE LOS MÁS NECESITADOS.
MIRIAM GIORGIA
"APOSTAMOS AL DESARROLLO GENUINO DE LAS PYMES"
CHUBUT
LUQUE VALORIZÓ EL ROL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD
EN ZONA DE CHACRAS
DETUVIERON A UN HOMBRE ACUSADO DE ABUSO INFANTIL
TORNEO DIVISIÓN DE HONOR
CALETA OLIVIA GANÓ EN SU DEBUT EN MENDOZA
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