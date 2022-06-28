LA OPINIÓN ZONA NORTE
Diario La Opinión Zona Norte tapa edición impresa del martes 28 de junio de 2022 Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina
Bullying. *Tragedia en Ruta 3: Walter March imputado por homicidio. *Caleta Olivia: el programa "Más Cerca" atendió a los vecinos del barrio Miramar. *Alberto Fernández en la cumbre del G7: "Malvinas primero", le dijo a Boris Jhonson. *Caja de Servicios Sociales: 30 días para el nuevo directorio. *CAMMESA: en mayo bajó la generación de energía. *Desapareció un DJ en la Cuenca Carbonífera. *UCR: Daniel Gardonio anticipó elecciones en Caleta Olivia.
#ParemosElBullying
¡TOMEMOS CONCIENCIA, SUMATE A NOSOTROS Y DIGAMOS BASTA AL ACOSO ESCOLAR!
LAS CHICAS DE CASACA FC FUERON LAS CAMPEONAS DEL TORNEO "DANIEL MERCADO"
TRAGEDIA EN LA RUTA 3
WALTER MARCH FUE IMPUTADO POR HOMICIDIO
EL EMPRESARIO CHOCÓ FRONTALMENTE EL AUTO EN EL QUE VIAJABA ENRIQUE GARCÍA, SUS HIJAS ALMA Y AITANA Y SU HERMANA EVA, EN FEBRERO. LA MANIOBRA TEMERARIA DE SOBREPASO ES EL FUNDAMENTO DE LA FISCALÍA PARA PEDIR SU PROCESAMIENTO.
EN EL BARRIO MIRAMAR
BALANCE POSITIVO PARA EL PROGRAMA "MÁS CERCA"
TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ESTUVIERON DOS SEMANAS EN EL CLUB ESTRELLA NORTE ATENDIENDO A LOS VECINOS. MÁS DE 900 PERSONAS PUDIERON REALIZAR DISTINTOS TRÁMITES. LA PRÓXIMA EDICIÓN SERÁ EN EL BARRIO ROTARY XXIII.
ENVIADA ESPECIAL AL G-7
ALBERTO A BORIS JHONSON: "MALVINAS PRIMERO"
CAJA DE SERVICIOS SOCIALES
30 DÍAS PARA CONSTITUIR EL NUEVO DIRECTORIO
CAMMESA
GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE BAJÓ EN MAYO
DESAPARECIDO
BUSCAN A UN JOVEN DJ EN LA CUENCA CARBONÍFERA
UCR
GARDONIO: ANTICIPÓ ELECCIONES EN CALETA Y ABOGÓ POR "DESTERRAR A LOS VIOLENTOS"
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