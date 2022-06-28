LA OPINIÓN ZONA NORTE

Diario La Opinión Zona Norte tapa edición impresa del martes 28 de junio de 2022 Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina

Bullying. *Tragedia en Ruta 3: Walter March imputado por homicidio. *Caleta Olivia: el programa "Más Cerca" atendió a los vecinos del barrio Miramar. *Alberto Fernández en la cumbre del G7: "Malvinas primero", le dijo a Boris Jhonson. *Caja de Servicios Sociales: 30 días para el nuevo directorio. *CAMMESA: en mayo bajó la generación de energía. *Desapareció un DJ en la Cuenca Carbonífera. *UCR: Daniel Gardonio anticipó elecciones en Caleta Olivia.

Por La Opinión Austral


#ParemosElBullying

¡TOMEMOS CONCIENCIA, SUMATE A NOSOTROS Y DIGAMOS BASTA AL ACOSO ESCOLAR!

 

LAS CHICAS DE CASACA FC FUERON LAS CAMPEONAS DEL TORNEO "DANIEL MERCADO"

 

TRAGEDIA EN LA RUTA 3

WALTER MARCH FUE IMPUTADO POR HOMICIDIO

EL EMPRESARIO CHOCÓ FRONTALMENTE EL AUTO EN EL QUE VIAJABA ENRIQUE GARCÍA, SUS HIJAS ALMA Y AITANA Y SU HERMANA EVA, EN FEBRERO. LA MANIOBRA TEMERARIA DE SOBREPASO ES EL FUNDAMENTO DE LA FISCALÍA PARA PEDIR SU PROCESAMIENTO.

 

EN EL BARRIO MIRAMAR

BALANCE POSITIVO PARA EL PROGRAMA "MÁS CERCA"

TODAS LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES ESTUVIERON DOS SEMANAS EN EL CLUB ESTRELLA NORTE ATENDIENDO A LOS VECINOS. MÁS DE 900 PERSONAS PUDIERON REALIZAR DISTINTOS TRÁMITES. LA PRÓXIMA EDICIÓN SERÁ EN EL BARRIO ROTARY XXIII.

 

ENVIADA ESPECIAL AL G-7

ALBERTO A BORIS JHONSON: "MALVINAS PRIMERO"

 

CAJA DE SERVICIOS SOCIALES

30 DÍAS PARA CONSTITUIR EL NUEVO DIRECTORIO

 

CAMMESA

GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE BAJÓ EN MAYO

 

DESAPARECIDO

BUSCAN A UN JOVEN DJ EN LA CUENCA CARBONÍFERA

 

UCR

GARDONIO: ANTICIPÓ ELECCIONES EN CALETA Y ABOGÓ POR "DESTERRAR A LOS VIOLENTOS"

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