LA OPINIÓN ZONA NORTE

Diario La Opinión Zona Norte tapa edición impresa del miércoles 28 de junio de 2023, Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina

Hay 13 mil electores nuevos en todo Santa Cruz* Liga de honor en Mendoza: la reserva está en octavos de final*

Por La Opinión Austral


LIGA DE FÚTBOL CENTRO

ARGENTINOS DEL SUD CAMPEÓN DEL TORNEO 2023 EN PUERTO SANTA CRUZ

 

CRIMEN DEL PAYADOR: DESCARTARON QUE SU PAREJA PUDIERA ESTAR IMPLICADA EN EL ASESINATO

 

EL MUNICIPIO DE CALETA OLIVIA PRESENTÓ EL EVENTO "ARTISTAS POR EL AMBIENTE"

 

UNIÓN POR LA PATRIA

PABLO GONZÁLEZ HABLO DE TODO:

 

EN TODA LA PROVINCIA

HAY 13 MIL ELECTORES NUEVOS EN SANTA CRUZ

ASÍ LO REVELÓ LA SECRETARIA ELECTORAL DEL JUZGADO FEDERAL, MONSERRAT CAMPOS ALVAREZ. LOS 265.330 EMPADRONADOS SON UN 5,2% MÁS QUE EN 2019. SIN EMBARGO, EL PADRÓN DE CALETA OLIVIA CRECIÓ 6,6% (47.161 HABILITADOS).

CAMBIA SANTA CRUZ

ROXANA REYES: FALTAN MUJERES QUE LIDEREN LOS ESPACIOS"

 

CHUBUT

JUAN PABLO LUQUE: "MUCHOS NO TIENEN ENERGÍA Y ES INMORAL"

 

LIGA DE HONOR EN MENDOZA

LA RESERVA ESTÁ EN OCTAVOS DE FINAL

EL EQUIPO DE CALETA OLIVIA SE MEDIRA FRENTE A "LA VINO TINTO" DE SARMIENTO. EL CLUB SANTACRUCEÑO QUEDÓ LA RESERVA PRIMERO EN EL GRUPO C Y ESTE MIÉRCOLES VA POR MAS.

 

ZONA DE CHACRAS

INDAGARON AL DETENIDO POR ABUSO INFANTIL

 

INSERCIÓN LABORAL

ENERGÍA EÓLICA: 30% DEL EMPLEO ES FEMENINO

 

ATRAPADO

ROBÓ Y HUYÓ, PERO FUE ENCONTRADO EN RÍO NEGRO

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