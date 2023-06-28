LA OPINIÓN ZONA NORTE
Diario La Opinión Zona Norte tapa edición impresa del miércoles 28 de junio de 2023, Caleta Olivia, Santa Cruz, Argentina
Hay 13 mil electores nuevos en todo Santa Cruz* Liga de honor en Mendoza: la reserva está en octavos de final*
LIGA DE FÚTBOL CENTRO
ARGENTINOS DEL SUD CAMPEÓN DEL TORNEO 2023 EN PUERTO SANTA CRUZ
CRIMEN DEL PAYADOR: DESCARTARON QUE SU PAREJA PUDIERA ESTAR IMPLICADA EN EL ASESINATO
EL MUNICIPIO DE CALETA OLIVIA PRESENTÓ EL EVENTO "ARTISTAS POR EL AMBIENTE"
UNIÓN POR LA PATRIA
PABLO GONZÁLEZ HABLO DE TODO:
SU CANDIDATURA
AL SENADO
ALICIA KIRCHNER
PALERMO AIKE
YPF Y CRISTINA
SERGIO MASSA
EN TODA LA PROVINCIA
HAY 13 MIL ELECTORES NUEVOS EN SANTA CRUZ
ASÍ LO REVELÓ LA SECRETARIA ELECTORAL DEL JUZGADO FEDERAL, MONSERRAT CAMPOS ALVAREZ. LOS 265.330 EMPADRONADOS SON UN 5,2% MÁS QUE EN 2019. SIN EMBARGO, EL PADRÓN DE CALETA OLIVIA CRECIÓ 6,6% (47.161 HABILITADOS).
CAMBIA SANTA CRUZ
ROXANA REYES: FALTAN MUJERES QUE LIDEREN LOS ESPACIOS"
CHUBUT
JUAN PABLO LUQUE: "MUCHOS NO TIENEN ENERGÍA Y ES INMORAL"
LIGA DE HONOR EN MENDOZA
LA RESERVA ESTÁ EN OCTAVOS DE FINAL
EL EQUIPO DE CALETA OLIVIA SE MEDIRA FRENTE A "LA VINO TINTO" DE SARMIENTO. EL CLUB SANTACRUCEÑO QUEDÓ LA RESERVA PRIMERO EN EL GRUPO C Y ESTE MIÉRCOLES VA POR MAS.
ZONA DE CHACRAS
INDAGARON AL DETENIDO POR ABUSO INFANTIL
INSERCIÓN LABORAL
ENERGÍA EÓLICA: 30% DEL EMPLEO ES FEMENINO
ATRAPADO
ROBÓ Y HUYÓ, PERO FUE ENCONTRADO EN RÍO NEGRO
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