La Opinión Austral
Diario La Opinión Austral edición impresa del 29 de agosto de 2020, Santa Cruz, Argentina
PINTOR ACUSADO DEL ROBO MILLONARIO: “NO TENGO NADA QUE VER”. INTERNARON A GRASSO. IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS: MÁXIMO KIRCHNER: EL PROYECTO TRAE EQUILIBRIO A LA SOCIEDAD. EXCLUSIVO: BERNAL CONFIRMÓ QUE BAJARÁ LA TARIFA DE GAS. PUERTO DESEADO: DEALER INCENDIÓ LA CASA DE UNA CLIENTA QUE NO LE PAGÓ. ¡HASTA SIEMPRE, DOCTOR! FAMILIARES, AMIGOS Y VECINOS DESPIDIERON AL MÉDICO OSVALDO NEME. HUBO APLAUSOS AFUERA DE MEDISUR. LARGA CARAVANA PARA EL ÚLTIMO ADIÓS.
PINTOR ACUSADO DEL ROBO MILLONARIO: “NO TENGO NADA QUE VER”
INTERNARON A GRASSO
PERMANECE ESTABLE
El intendente de Río Gallegos debió ser hospitalizado con un pico de 40º de fiebre. Le hicieron una tomografía y detectaron que su neumonía no mejora. Fuertes muestras de apoyo. El Gobierno confirmó que la capital continuará en cuarentena.
IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS: MÁXIMO KIRCHNER: EL PROYECTO TRAE EQUILIBRIO A LA SOCIEDAD
EXCLUSIVO: BERNAL CONFIRMÓ QUE BAJARÁ LA TARIFA DE GAS
PUERTO DESEADO: DEALER INCENDIÓ LA CASA DE UNA CLIENTA QUE NO LE PAGÓ
¡HASTA SIEMPRE, DOCTOR! FAMILIARES, AMIGOS Y VECINOS DESPIDIERON AL MÉDICO OSVALDO NEME. HUBO APLAUSOS AFUERA DE MEDISUR. LARGA CARAVANA PARA EL ÚLTIMO ADIÓS.
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