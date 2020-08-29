La Opinión Austral

Diario La Opinión Austral edición impresa del 29 de agosto de 2020, Santa Cruz, Argentina

PINTOR ACUSADO DEL ROBO MILLONARIO: “NO TENGO NADA QUE VER”. INTERNARON A GRASSO. IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS: MÁXIMO KIRCHNER: EL PROYECTO TRAE EQUILIBRIO A LA SOCIEDAD. EXCLUSIVO: BERNAL CONFIRMÓ QUE BAJARÁ LA TARIFA DE GAS. PUERTO DESEADO: DEALER INCENDIÓ LA CASA DE UNA CLIENTA QUE NO LE PAGÓ. ¡HASTA SIEMPRE, DOCTOR! FAMILIARES, AMIGOS Y VECINOS DESPIDIERON AL MÉDICO OSVALDO NEME. HUBO APLAUSOS AFUERA DE MEDISUR. LARGA CARAVANA PARA EL ÚLTIMO ADIÓS.

Por La Opinión Austral


PINTOR ACUSADO DEL ROBO MILLONARIO: “NO TENGO NADA QUE VER”

 

INTERNARON A GRASSO

PERMANECE ESTABLE

El intendente de Río Gallegos debió ser hospitalizado con un pico de 40º de fiebre. Le hicieron una tomografía y detectaron que su neumonía no mejora. Fuertes muestras de apoyo. El Gobierno confirmó que la capital continuará en cuarentena.

 

IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS: MÁXIMO KIRCHNER: EL PROYECTO TRAE EQUILIBRIO A LA SOCIEDAD

EXCLUSIVO: BERNAL CONFIRMÓ QUE BAJARÁ LA TARIFA DE GAS

PUERTO DESEADO: DEALER INCENDIÓ LA CASA DE UNA CLIENTA QUE NO LE PAGÓ

¡HASTA SIEMPRE, DOCTOR! FAMILIARES, AMIGOS Y VECINOS DESPIDIERON AL MÉDICO OSVALDO NEME. HUBO APLAUSOS AFUERA DE MEDISUR. LARGA CARAVANA PARA EL ÚLTIMO ADIÓS.

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