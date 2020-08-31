La Opinión Austral
Diario La Opinión Austral edición impresa del 31 de agosto de 2020, Santa Cruz, Argentina
FRANCISCO FILIPPA ES EL NUEVO REFUERZO DE HISPANO. REFORMA JUDICIAL: DE LA OPOSICIÓN NO ME EXTRAÑA NADA. JUSTICIA INACTIVA ES INJUSTICIA. SE LANZÓ EL SATÉLITE SAOCOM 1B Y LO VIVISTE POR LU12 Y LA OPINIÓN AUSTRAL. IRRESPONSABLES: DESALOJARON UNA MISA EVANGÉLICA CON 165 PERSONAS EN COMODORO. FÚTBOL DE LOS BARRIOS: EL CLUB CAR MAR CUMPLE 14 AÑOS EN RÍO GALLEGOS. COVID-19-GRASSO SIGUE INTERNADO: “ESTOY BIEN, ESPERANDO QUE ESTO PASE”. EL CALAFATE: LA SENADORA IANNI RECHAZÓ LA MARCHA PARA HABILITAR EL TURISMO. POLÉMICA: EL ESCUDO DE RÍO GALLEGOS, ¿NO VA MÁS?
FRANCISCO FILIPPA ES EL NUEVO REFUERZO DE HISPANO
REFORMA JUDICIAL: DE LA OPOSICIÓN NO ME EXTRAÑA NADA
El intendente de Río Turbio, Darío Menna, salió al cruce de la diputada de Cambiemos, Roxana Reyes, por la instalación de los juzgados federales en esa localidad, Perito Moreno y Piedra Buena. Hoy habrá anuncios oficiales.
JUSTICIA INACTIVA ES INJUSTICIA
“Pedófilo” dicen algunos de los carteles contra Maldonado.
SE LANZÓ EL SATÉLITE SAOCOM 1B Y LO VIVISTE POR LU12 Y LA OPINIÓN AUSTRAL
IRRESPONSABLES: DESALOJARON UNA MISA EVANGÉLICA CON 165 PERSONAS EN COMODORO
FÚTBOL DE LOS BARRIOS: EL CLUB CAR MAR CUMPLE 14 AÑOS EN RÍO GALLEGOS
COVID-19-GRASSO SIGUE INTERNADO: “ESTOY BIEN, ESPERANDO QUE ESTO PASE”
EL CALAFATE: LA SENADORA IANNI RECHAZÓ LA MARCHA PARA HABILITAR EL TURISMO
POLÉMICA: EL ESCUDO DE RÍO GALLEGOS, ¿NO VA MÁS?
Noticias relacionadas