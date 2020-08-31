La Opinión Austral

Diario La Opinión Austral edición impresa del 31 de agosto de 2020, Santa Cruz, Argentina

FRANCISCO FILIPPA ES EL NUEVO REFUERZO DE HISPANO. REFORMA JUDICIAL: DE LA OPOSICIÓN NO ME EXTRAÑA NADA. JUSTICIA INACTIVA ES INJUSTICIA. SE LANZÓ EL SATÉLITE SAOCOM 1B Y LO VIVISTE POR LU12 Y LA OPINIÓN AUSTRAL. IRRESPONSABLES: DESALOJARON UNA MISA EVANGÉLICA CON 165 PERSONAS EN COMODORO. FÚTBOL DE LOS BARRIOS: EL CLUB CAR MAR CUMPLE 14 AÑOS EN RÍO GALLEGOS. COVID-19-GRASSO SIGUE INTERNADO: “ESTOY BIEN, ESPERANDO QUE ESTO PASE”. EL CALAFATE: LA SENADORA IANNI RECHAZÓ LA MARCHA PARA HABILITAR EL TURISMO. POLÉMICA: EL ESCUDO DE RÍO GALLEGOS, ¿NO VA MÁS?

Por La Opinión Austral


FRANCISCO FILIPPA ES EL NUEVO REFUERZO DE HISPANO

 

 

REFORMA JUDICIAL: DE LA OPOSICIÓN NO ME EXTRAÑA NADA

El intendente de Río Turbio, Darío Menna, salió al cruce de la diputada de Cambiemos, Roxana Reyes, por la instalación de los juzgados federales en esa localidad, Perito Moreno y Piedra Buena. Hoy habrá anuncios oficiales.

 

 

JUSTICIA INACTIVA ES INJUSTICIA

“Pedófilo” dicen algunos de los carteles contra Maldonado.

 

SE LANZÓ EL SATÉLITE SAOCOM 1B Y LO VIVISTE POR LU12 Y LA OPINIÓN AUSTRAL

 

IRRESPONSABLES: DESALOJARON UNA MISA EVANGÉLICA CON 165 PERSONAS EN COMODORO

 

 

FÚTBOL DE LOS BARRIOS: EL CLUB CAR MAR CUMPLE 14 AÑOS EN RÍO GALLEGOS

COVID-19-GRASSO SIGUE INTERNADO: “ESTOY BIEN, ESPERANDO QUE ESTO PASE”

EL CALAFATE: LA SENADORA IANNI RECHAZÓ LA MARCHA PARA HABILITAR EL TURISMO

POLÉMICA: EL ESCUDO DE RÍO GALLEGOS, ¿NO VA MÁS?

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