La Opinión Austral
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del 16 de septiembre de 2020, Santa Cruz, Argentina
QUIÉN ES EL NUEVO REFUERZO DE HISPANO, THOMAS COOPER. EL PERSONAL DE SALUD NO SE SIENTE ACOMPAÑADO. EL PACIENTE MÁS JOVEN CON COVID. INFORME: CONOCÉ LOS DETALLES DEL PRESUPUESTO 2021. COMERCIOS: CARAVANA DE GASTRONÓMICOS: “NO DAMOS MÁS”. RESPONSABILIDAD SOCIAL: CGC DONÓ INSUMOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL. FEMICIDIO: PIEDRA BUENA SE MOVILIZÓ A 5 MESES DEL CRIMEN DE JESICA. LAMENTABLE: LO DENUNCIARON POR VIOLENCIA DOMÉSTICA Y ECHÓ A SUS HIJOS A LA CALLE. REFORMA JUDICIAL: SANTA CRUZ COMENZÓ A EVALUAR LOS ALCANCES DEL PROYECTO
QUIÉN ES EL NUEVO REFUERZO DE HISPANO, THOMAS COOPER
POR DÍA, TRES PACIENTES INGRESAN A TERAPIA
EL PERSONAL DE SALUD NO SE SIENTE ACOMPAÑADO
En Santa Cruz, la pandemia ya se cobró 38 vidas. En Río Gallegos se sumaron 5 fallecidos detectados post mortem. El médico de UTI Rolando Nervi dijo que no ven “compromiso” social.
EL VIRUS NO DISCRIMINA: EL PACIENTE MÁS JOVEN CON COVID
LIONEL TIENE DOS MESES. SU MAMÁ, LAURA, TAMBIÉN ESTÁ INTERNADA. “SI NO QUIEREN PASAR POR ESTO, CUÍDENSE”, DIJO. EL PAPÁ DEL BEBÉ SE CONTAGIÓ EN DIARCO, DONDE TRABAJA. EL LUGAR NO CUMPLIÓ LOS PROTOCOLOS.
INFORME: CONOCÉ LOS DETALLES DEL PRESUPUESTO 2021
COMERCIOS: CARAVANA DE GASTRONÓMICOS: “NO DAMOS MÁS”
RESPONSABILIDAD SOCIAL: CGC DONÓ INSUMOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL
FEMICIDIO: PIEDRA BUENA SE MOVILIZÓ A 5 MESES DEL CRIMEN DE JESICA
LAMENTABLE: LO DENUNCIARON POR VIOLENCIA DOMÉSTICA Y ECHÓ A SUS HIJOS A LA CALLE
REFORMA JUDICIAL: SANTA CRUZ COMENZÓ A EVALUAR LOS ALCANCES DEL PROYECTO
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