La Opinión Austral

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del 16 de septiembre de 2020, Santa Cruz, Argentina

QUIÉN ES EL NUEVO REFUERZO DE HISPANO, THOMAS COOPER. EL PERSONAL DE SALUD NO SE SIENTE ACOMPAÑADO. EL PACIENTE MÁS JOVEN CON COVID. INFORME: CONOCÉ LOS DETALLES DEL PRESUPUESTO 2021. COMERCIOS: CARAVANA DE GASTRONÓMICOS: “NO DAMOS MÁS”. RESPONSABILIDAD SOCIAL: CGC DONÓ INSUMOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL. FEMICIDIO: PIEDRA BUENA SE MOVILIZÓ A 5 MESES DEL CRIMEN DE JESICA. LAMENTABLE: LO DENUNCIARON POR VIOLENCIA DOMÉSTICA Y ECHÓ A SUS HIJOS A LA CALLE. REFORMA JUDICIAL: SANTA CRUZ COMENZÓ A EVALUAR LOS ALCANCES DEL PROYECTO

Por La Opinión Austral


QUIÉN ES EL NUEVO REFUERZO DE HISPANO, THOMAS COOPER

 

POR DÍA, TRES PACIENTES INGRESAN A TERAPIA

EL PERSONAL DE SALUD NO SE SIENTE ACOMPAÑADO

En Santa Cruz, la pandemia ya se cobró 38 vidas. En Río Gallegos se sumaron 5 fallecidos detectados post mortem. El médico de UTI Rolando Nervi dijo que no ven “compromiso” social.

 

EL VIRUS NO DISCRIMINA: EL PACIENTE MÁS JOVEN CON COVID

LIONEL TIENE DOS MESES. SU MAMÁ, LAURA, TAMBIÉN ESTÁ INTERNADA. “SI NO QUIEREN PASAR POR ESTO, CUÍDENSE”, DIJO. EL PAPÁ DEL BEBÉ SE CONTAGIÓ EN DIARCO, DONDE TRABAJA. EL LUGAR NO CUMPLIÓ LOS PROTOCOLOS.

 

INFORME: CONOCÉ LOS DETALLES DEL PRESUPUESTO 2021

COMERCIOS: CARAVANA DE GASTRONÓMICOS: “NO DAMOS MÁS”

RESPONSABILIDAD SOCIAL: CGC DONÓ INSUMOS PARA EL HOSPITAL REGIONAL

FEMICIDIO: PIEDRA BUENA SE MOVILIZÓ A 5 MESES DEL CRIMEN DE JESICA

LAMENTABLE: LO DENUNCIARON POR VIOLENCIA DOMÉSTICA Y ECHÓ A SUS HIJOS A LA CALLE

REFORMA JUDICIAL: SANTA CRUZ COMENZÓ A EVALUAR LOS ALCANCES DEL PROYECTO

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