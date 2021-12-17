LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del 17 de diciembre de 2021 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Hispano Americano cumple 96. *Tortura infantil en Río Gallegos: los niños golpeados retiraron sus pertenencias de la "casa del terror". *Presupuesto Nacional 2022: 40 mil millones más en obras para Santa Cruz. *Caleta Olivia: compromiso y apoyo al acuerdo con CGC. *Más de 50 mil personas en la quinta noche del festival Aniversario de Río Gallegos con Rodrigo Tapari y La K'Onga. *"Kaky" González juró como diputado nacional y celebró con Máximo Kirchner. *Chile abre las fronteras el 22 de diciembre. *Crimen de Zulma Malvar en San Julián, su hijo contó detalles de la causa en LU12.
EDICIÓN ESPECIAL
HISPANO CELEBRA HOY SUS 96 AÑOS: LA HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL CLUB
EXCLUSIVO: TORTURA INFANTIL
LOS NIÑOS GOLPEADOS PUDIERON RETIRAR SUS COSAS DE LA "CASA DEL TERROR"
PRESUPUESTO NACIONAL 2022
$ 40 MIL MILLONES MÁS EN OBRAS PARA SANTA CRUZ
EL GOBIERNO NACIONAL ENVIÓ AL CONGRESO EL PROYECTO QUE PREVÉ PARA LA PROVINCIA 27 IMPORTANTES PROYECTOS EN MATERIA DE SALUD, ENERGÍA, AMBIENTE Y TRANSPORTE. "LOGRAMOS INCORPORAR OBRAS NECESARIAS PARA LA PROVINCIA", CELEBRÓ LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER Y DESTACÓ EL TRABAJO ARTICULADO CON DIPUTADOS Y SENADORES.
INVERSIONES CLAVES PARA CONSTRUIR
- ACUEDUCTO DEL NORTE SANTACRUCEÑO CON UNA INVERSIÓN DE USD 1.100,000.000.
- POLO TECNOLÓGICO CIENTÍFICO EN RÍO GALLEGOS POR UN MONTO DE $ 840.000.000.
- 1.357 KM. DE REDES DE FIBRA ÓPTICA EN TODA LA PROVINCIA, CON UN MONTO DE $ 6.885.760.000.
- LÍNEA ELÉCTICA DE 132 KV QUE UNE PIEDRA BUENA Y SAN JULIÁN, POR UN MONTO DE $ 6.391.503.601.
ZONIFICACIÓN MINERA EN CHUBUT: EMPRESAS Y CÁMARAS CELEBRAN LA LEY
REUNIÓN EN CALETA OLIVIA
COMPROMISO Y MÁS APOYO AL ACUERDO CON CGC
MÁS DE 50 MIL PERSONAS EN LA QUINTA NOCHE DEL FESTIVAL
FUROR POR LA K'ONGA Y TAPARI
CONGRESO
"KAKY" GONZÁLEZ JURÓ Y FESTEJÓ CON MÁXIMO
CHILE ABRIRÁ EL 22 LAS FRONTERAS Y LA PROVINCIA ESPERA EL "OK" DE NACIÓN
CRIMEN EN SAN JULIÁN
EL HIJO DE ZULMA MALVAR CONTÓ DETALLES DE LA CAUSA EN LU12
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