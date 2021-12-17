LA OPINIÓN AUSTRAL

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del 17 de diciembre de 2021 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Hispano Americano cumple 96. *Tortura infantil en Río Gallegos: los niños golpeados retiraron sus pertenencias de la "casa del terror". *Presupuesto Nacional 2022: 40 mil millones más en obras para Santa Cruz. *Caleta Olivia: compromiso y apoyo al acuerdo con CGC. *Más de 50 mil personas en la quinta noche del festival Aniversario de Río Gallegos con Rodrigo Tapari y La K'Onga. *"Kaky" González juró como diputado nacional y celebró con Máximo Kirchner. *Chile abre las fronteras el 22 de diciembre. *Crimen de Zulma Malvar en San Julián, su hijo contó detalles de la causa en LU12.

Por La Opinión Austral


EDICIÓN ESPECIAL

HISPANO CELEBRA HOY SUS 96 AÑOS: LA HISTORIA Y ACTUALIDAD DEL CLUB

 

EXCLUSIVO: TORTURA INFANTIL

LOS NIÑOS GOLPEADOS PUDIERON RETIRAR SUS COSAS DE LA "CASA DEL TERROR"

 

PRESUPUESTO NACIONAL 2022

$ 40 MIL MILLONES MÁS EN OBRAS PARA SANTA CRUZ

EL GOBIERNO NACIONAL ENVIÓ AL CONGRESO EL PROYECTO QUE PREVÉ PARA LA PROVINCIA 27 IMPORTANTES PROYECTOS EN MATERIA DE SALUD, ENERGÍA, AMBIENTE Y TRANSPORTE. "LOGRAMOS INCORPORAR OBRAS NECESARIAS PARA LA PROVINCIA", CELEBRÓ LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER Y DESTACÓ EL TRABAJO ARTICULADO CON DIPUTADOS Y SENADORES.

INVERSIONES CLAVES PARA CONSTRUIR

 

ZONIFICACIÓN MINERA EN CHUBUT: EMPRESAS Y CÁMARAS CELEBRAN LA LEY

 

REUNIÓN EN CALETA OLIVIA

COMPROMISO Y MÁS APOYO AL ACUERDO CON CGC

 

MÁS DE 50 MIL PERSONAS EN LA QUINTA NOCHE DEL FESTIVAL

FUROR POR LA K'ONGA Y TAPARI

 

CONGRESO

"KAKY" GONZÁLEZ JURÓ Y FESTEJÓ CON MÁXIMO

 

CHILE ABRIRÁ EL 22 LAS FRONTERAS Y LA PROVINCIA ESPERA EL "OK" DE NACIÓN

 

CRIMEN EN SAN JULIÁN

EL HIJO DE ZULMA MALVAR CONTÓ DETALLES DE LA CAUSA EN LU12

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