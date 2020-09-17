La Opinión Austral
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del 17 de septiembre de 2020, Santa Cruz, Argentina
YAMILA CHÁVEZ, LA FUTBOLISTA QUE SE CORTÓ EL PELO PARA JUGAR CON LOS CHICOS. MÁS FEDERALISMO: EL PRESUPUESTO CRECIÓ UN 34% PARA SANTA CRUZ. DECLARÓ EMILIO MALDONADO ¿POR QUÉ ESTÁ LIBRE? COVID-19: LE DIERON EL ALTA A LIONEL Y YA ESTÁ EN SU CASA. IRRESPONSABLES: CERRARON DIARCO POR HACER TRABAJAR A EMPLEADOS CONTAGIADOS. ALERTA: SIGUEN LAS USURPACIONES EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD
YAMILA CHÁVEZ, LA FUTBOLISTA QUE SE CORTÓ EL PELO PARA JUGAR CON LOS CHICOS
MAS FEDERALISMO: EL PRESUPUESTO CRECIÓ UN 34% PARA SANTA CRUZ
El Gobierno Nacional estima aumentar las transferencias durante 2021, alcanzando un total de $ 61 mil millones. El proyecto de Presupuesto incluye obras estructurales. Alicia Kirchner celebró que estemos en “un país en serio”.
DECLARÓ EMILIO MALDONADO ¿POR QUÉ ESTÁ LIBRE?
- EL EXCONCEJAL DENUNCIADO POR ABUSO SEXUAL CONTRA DOS NENAS DECLARÓ A TRAVÉS DE UN ESCRITO Y RESPONDIÓ PREGUNTAS • LAS MADRES DE LAS VÍCTIMAS LO INCREPARON A LA ENTRADA Y A LA SALIDA DE SU INDAGATORIA • “¡¿POR QUÉ LES HICISTE ESO A LAS NENAS?!”, LE GRITARON • ÉL RESPONDIÓ CON UN “FUCK YOU” • LA JUEZA LÓPEZ LESTÓN LE FIJO UNA PERICIA PARA EL VIERNES •
COVID-19: LE DIERON EL ALTA A LIONEL Y YA ESTÁ EN SU CASA
IRRESPONSABLES: CERRARON DIARCO POR HACER TRABAJAR A EMPLEADOS CONTAGIADOS
ALERTA: SIGUEN LAS USURPACIONES EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD
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