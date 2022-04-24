LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del domingo 24 de abril de 2022 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Futsal: Liverpool y Opción Joven los campeones. *Bicicleteada por los 40 años de Malvinas. *Cobertura especial. Alicia Kirchner en exclusiva para La Opinión Austral desde Israel, punto de encuentro para el Foro Sobre el Manejo del Agua. *Eduardo "Wado" de Pedro: "Buscamos aumentar la producción". *Analía Hinding de la ONG Maccu: "El narcotráfico no está en el cannabis medicinal". *Santa Cruz a paso firme para garantizar el aborto legal. *El futuro de la empresa YCRT.
LIVERPOOL Y OPCIÓN JOVEN, LOS CAMPEONES
BICICLETEADA HOY POR LOS 40 AÑOS DE MALVINAS
COBERTURA ESPECIAL
ENTREVISTA EXCLUSIVA EN ISRAEL
"ESTOY ATENTA A LAS OPORTUNIDADES"
LA GOBERNADORA DIALOGÓ CON LA OPINIÓN AUSTRAL EN EL MARCO DEL FORO SOBRE EL MANEJO DEL AGUA. ANTICIPÓ SU AGENDA Y UNO DE LOS OBJETIVOS DE LA PROVINCIA: LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ.
BUSCARÁN FINANCIAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO DE ZONA NORTE.
NUEVAS PLANTAS DE EFLUENTES CLOACALES.
HAY DOS PLANTAS MÁS DE ÓSMOSIS PROYECTADAS INVERSAS YA EXISTENTES.
"WADO" DE PEDRO EN ISRAEL
"BUSCAMOS AUMENTAR LA PRODUCCIÓN"
EL MINISTRO DEL INTERIOR DESTACÓ QUE EL VIAJE SURGIÓ COMO INICIATIVA DE LOS GOBERNADORES, A LA HORA DE PENSAR LA ARGENTINA DEL FUTURO.
JULIÁN DOMÍNGUEZ: "EL PRODUCTOR ARGENTINO NO CAPTÓ LA RENTA INESPERADA"
ANALÍA HINDING DE LA ONG MACCU: "EL NARCOTRÁFICO NO ESTÁ EN EL CANNABIS MEDICINAL"
ABRIRÁN CONSERJERÍAS
SANTA CRUZ A PASO FIRME PARA GARANTIZAR EL ABORTO LEGAL
"RECALIBRAR METAS PARA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO".
Por Sebastián Premici
"CANASTAS DE PROXIMIDAD: BUSCAN FAVORECER A PRODUCTORES REGIONALES".
Por Florencia Golender
"EDUARDO COSTA DA PASO A ROXANA REYES PARA QUE SEA CANDIDATA".
Por Pablo Manuel
TIEMPOS DE DEFINICIONES
EL FUTURO DE LA EMPRESA YCRT
"HISTÓRICO PROCESAMIENTO POR TORTURAS Y ABUSOS A PERSONAS TRANS".
Por Belén Manquepi Gómez
"HISPANO Y EL DESAFÍO MÁS IMPORTANTE DE SU HISTORIA".
Por Ian Grandón
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