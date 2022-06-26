LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del domingo 26 de junio de 2022 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Bullying: charla en el Colegio Salesiano. *Alicia Kirchner se reunió con Juan Cabandié. *Los precios en los almacenes son más elevados que en los supermercados. *Sergio Gudiño: otro héroe de Malvinas. *Trasladaron al hombre que abusó de una abuela. *Río Gallegos: detuvieron a un sujeto por abusar de su hijastra. *Internas en la UCR.
#ParemosElBullying
BRINDARON CHARLA EN EL COLEGIO SALESIANO PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA
212° ANIVERSARIO DE PREFECTURA: MÁS DE 50 PALISTAS PARTICIPARON DE REGATA DE KAYAK
TURISMO PISTA: THIAGO MARTÍNEZ TRIUNFÓ EN SU SERIE Y HOY VA POR TODO EN LA PAMPA
AMBIENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR
LA AGENDA VERDE DE ALICIA
LA GOBERNADORA MANTUVO UN ENCUENTRO CON EL TITULAR DE AMBIENTE DE LA NACIÓN, JUAN CABANDIÉ, PARA AVANZAR EN LOS PROYECTOS DE CIUDADES SUSTENTABLES, PLAN DE MANEJO DEL GUANACO Y LA PLATAFORMA DIGITAL AONI.
"YA ESTAMOS EN CONDICIONES DE DAR EL SIGUIENTE PASO". INDICÓ EL SECRETARIO DE ESTADIO DE AMBIENTE, MARIANO BERTINAT, ENTREVISTADO POR LA OPINIÓN AUSTRAL.
NUEVO RELEVAMIENTO DE LA OPINIÓN AUSTRAL
LOS ALMACENES MÁS CAROS QUE LOS "SÚPER"
LOS PRECIOS SE MANTUVIERON MÁS ESTABLES EN LAS GRANDES CADENAS QUE EN LOS COMERCIOS DE BARRIO.
"VAMOS A IMPLEMENTAR EL MERCADO CONCENTRADOR, LO ANTES POSIBLE", INDICÓ CARLOS CHUTE, DE LEGAL Y TÉCNICA DEL MUNICIPIO, A LA OPINIÓN AUSTRAL.
A 40 AÑOS DE LA GESTA
LA HISTORIA DE SERGIO GUDIÑO, OTRO HÉROE DE MALVINAS
TENÍA 20 AÑOS Y ERA TRIPULANTE DE HELICÓPTEROS
ABERRANTE CASO
TRASLADARON AL HOMBRE QUE GOLPEÓ Y ABUSÓ A UNA ABUELA
RÍO GALLEGOS
DETUVIERON A UN OBRERO POR ABUSO DE SU HIJASTRA
"LA SUBA DE PRECIOS IMPACTA EN LA POBREZA".
Por Sebastián Premici
"LOS DETALLES DE LA PREVIA DE ALBERTO EN LA MESA DEL G7".
Por Florencia Golender
"QUÉ ES LA 'TOKENIZACIÓN', BLOCKCHAIN Y AONI".
Por Pablo Manuel
INTERNAS
LA UCR ELIGE TITULAR DEL COMITÉ PROVINCIA
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