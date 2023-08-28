LA OPINIÓN AUSTRAL

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del domingo 27 de agosto de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Gripe Aviar en Santa Cruz: Alerta por la muerte de lobos marinos y aves* Los asesinos de Fabián Gutiérrez, ¿Podrían llegar libres al juicio del 18 de marzo?*

Por La Opinión Austral


ANUNCIO DE TAPIA

DIRIGENTES SANTACRUCEÑOS EN LA CUMBRE DEL FÚTBOL FEDERAL

 

21 DE SEPTIEMBRE

FALTAN 25 DÍAS PARA EL DESFILE Y YA SE ARMAN LOS CARROS ALEGÓRICOS

 

MONTE LEÓN

CÓMO SON LAS OBRAS QUE BUSCAN POTENCIAR EL ATAQUE

 

"TOTO" TITULAR. MESSI SUPLENTE

EL RIOGALLEGUENSE ESTUVO DESDE EL ARRANOUE ANTE NEW YORK RED BULL.

 

ALICIA FELICITÓ AL SANTACRUCEÑO MATÍAS DÍAZ POR EL SUBCAMPEONATO DE AGUAS ABIERTAS EN MACEDONIA

 

IPOLICÍA HÉROEI EL CABO JUAN MOLINA LE SALVÓ LA VIDA A UN MECÁNICO APLICANDO RCP EN EL CALAFATE

 

PANORAMA POLÍTICO

"SERGIO MASSA: WASHINGTON Y EL FONDO MONETARIO"

POR FLORENCIA GOLENDER

 

GRIPE AVIAR EN SANTA CRUZ

ALERTA POR LA MUERTE DE LOBOS MARINOS Y AVES

ES POR LA APARICIÓN SIN VIDA DE AVES Y ANIMALES MAMÍFEROS EN LAS COSTAS.

EL SENASA YA NO TOMARA MUESTRAS Y CONSIDERARA CONTAGIADO A TODO ANIMAL HALLADO MUERTO.

 

PIDEN PARITARIA

LA ADOSAC RECLAMÓ LA REAPERTURA DE LA DISCUSIÓN SALARIAL

 

SÍMBOLO DE LUCHA

ENFERMEDADES POCO FRECUENTES YA TIENE SU MONUMENTO

 

ZAETA, MONZÓN Y GÓMEZ, LOS DETENIDOS LOS ASESINOS DE FABIAN GUTIÉRREZ, ¿ PODRÍAN LLEGAR LIBRES AL JUICIO DEL 18 DE MARZO?

 

OPERATIVO "ALIANZA AUSTRAL"

LA BANDA UTILIZABA CASAS DE CAMBIO Y DISTRIBUIDORAS

 

EXCLUSIVO

"POR LAS NUBES": EL KILO DE MORRÓN A $2.600 Y EL PAN A $1.500

 

TIENDAS DE RÍO GALLEGOS

ROBÓ, SALIÓ CORRIENDO Y TIRÓ LAS COSAS: LO DETUVIERON

 

 


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