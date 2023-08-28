LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del domingo 27 de agosto de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Gripe Aviar en Santa Cruz: Alerta por la muerte de lobos marinos y aves* Los asesinos de Fabián Gutiérrez, ¿Podrían llegar libres al juicio del 18 de marzo?*
ANUNCIO DE TAPIA
DIRIGENTES SANTACRUCEÑOS EN LA CUMBRE DEL FÚTBOL FEDERAL
21 DE SEPTIEMBRE
FALTAN 25 DÍAS PARA EL DESFILE Y YA SE ARMAN LOS CARROS ALEGÓRICOS
MONTE LEÓN
CÓMO SON LAS OBRAS QUE BUSCAN POTENCIAR EL ATAQUE
"TOTO" TITULAR. MESSI SUPLENTE
EL RIOGALLEGUENSE ESTUVO DESDE EL ARRANOUE ANTE NEW YORK RED BULL.
ALICIA FELICITÓ AL SANTACRUCEÑO MATÍAS DÍAZ POR EL SUBCAMPEONATO DE AGUAS ABIERTAS EN MACEDONIA
IPOLICÍA HÉROEI EL CABO JUAN MOLINA LE SALVÓ LA VIDA A UN MECÁNICO APLICANDO RCP EN EL CALAFATE
PANORAMA POLÍTICO
"SERGIO MASSA: WASHINGTON Y EL FONDO MONETARIO"
POR FLORENCIA GOLENDER
GRIPE AVIAR EN SANTA CRUZ
ALERTA POR LA MUERTE DE LOBOS MARINOS Y AVES
ES POR LA APARICIÓN SIN VIDA DE AVES Y ANIMALES MAMÍFEROS EN LAS COSTAS.
EL SENASA YA NO TOMARA MUESTRAS Y CONSIDERARA CONTAGIADO A TODO ANIMAL HALLADO MUERTO.
PIDEN PARITARIA
LA ADOSAC RECLAMÓ LA REAPERTURA DE LA DISCUSIÓN SALARIAL
SÍMBOLO DE LUCHA
ENFERMEDADES POCO FRECUENTES YA TIENE SU MONUMENTO
ZAETA, MONZÓN Y GÓMEZ, LOS DETENIDOS LOS ASESINOS DE FABIAN GUTIÉRREZ, ¿ PODRÍAN LLEGAR LIBRES AL JUICIO DEL 18 DE MARZO?
OPERATIVO "ALIANZA AUSTRAL"
LA BANDA UTILIZABA CASAS DE CAMBIO Y DISTRIBUIDORAS
EXCLUSIVO
"POR LAS NUBES": EL KILO DE MORRÓN A $2.600 Y EL PAN A $1.500
TIENDAS DE RÍO GALLEGOS
ROBÓ, SALIÓ CORRIENDO Y TIRÓ LAS COSAS: LO DETUVIERON
Noticias relacionadas