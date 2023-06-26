LA OPINIÓN AUSTRAL

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del lunes 26 de junio de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Pablo Grasso puso primera: el intendente lanzó su candidatura a gobernador en Caleta Olivia.* Hinchas de Río Gallegos en la despedida de Juan Román Riquelme

Por La Opinión Austral


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EN CALETA OLIVIA, EL INTENDENTE LANZÓ SU CANDIDATURA A GOBERNADOR

PABLO GRASSO PUSO PRIMERA

ACOMPAÑADO POR JAVIER CASTRO, SU COMPAÑERO DE FÓRMULA, EL INTENDENTE DE RÍO GALLEGOS ENCABEZÓ UN MULTITUDINARIO ACTO DE CARA A LAS ELECCIONES DE AGOSTO. INSTÓ A LA MILITANCIA A "GOLPEAR CADA PUERTA" PARA BUSCAR EL VOTO Y EL SECRETARIO GENERAL DE AOMA REMARCÓ QUE "ESTE SUEÑO Y PROVECTO LO CONSTRUIMOS ENTRE TODOS". ACOMPAÑARON LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SILVINA CÓRDOBA Y MAURO CASARINI, Y A DIPUTADA PROVINCIAL, AGOSTINA MORA.

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