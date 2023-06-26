LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del lunes 26 de junio de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Pablo Grasso puso primera: el intendente lanzó su candidatura a gobernador en Caleta Olivia.* Hinchas de Río Gallegos en la despedida de Juan Román Riquelme
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PRIMER GRAN PROGRAMA ESPECIAL DE CAMINO A LAS URNAS
EL CALAFATE
CONDUCTOR ATROPELLÓ A DOS HERMANAS: UNA ESTA GRAVE
NO HUBO HERIDOS
CORTOCIRCUITO PROVOCÓ PRINCIPIO DE INCENDIO EN LA RESIDENCIA OFICIAL
ELECCIONES: GILDO INSFRÁN LOGRÓ OTRA REELECCIÓN EN FORMOSA Y FUE FELICITADO POR SERGIO MASSA
FÚTBOL DE LOS BARRIOS: SAN BENITO Y ARCO IRIS JUGARÁN LA FINAL DE LA CATEGORÍA SÉÑIOR
EN CALETA OLIVIA, EL INTENDENTE LANZÓ SU CANDIDATURA A GOBERNADOR
PABLO GRASSO PUSO PRIMERA
ACOMPAÑADO POR JAVIER CASTRO, SU COMPAÑERO DE FÓRMULA, EL INTENDENTE DE RÍO GALLEGOS ENCABEZÓ UN MULTITUDINARIO ACTO DE CARA A LAS ELECCIONES DE AGOSTO. INSTÓ A LA MILITANCIA A "GOLPEAR CADA PUERTA" PARA BUSCAR EL VOTO Y EL SECRETARIO GENERAL DE AOMA REMARCÓ QUE "ESTE SUEÑO Y PROVECTO LO CONSTRUIMOS ENTRE TODOS". ACOMPAÑARON LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS NACIONALES SILVINA CÓRDOBA Y MAURO CASARINI, Y A DIPUTADA PROVINCIAL, AGOSTINA MORA.
PANORAMA ELECTORAL: LA OPOSICIÓN HACE CAMPAÑA CON EL CONFLICTO DOCENTE
EXCLUSIVO
TIENE 56 AÑOS Y BUSCA A SU MAMA: "NECESITO SABER QUIEN SOY"
"EL ÚLTIMO 10"
HINCHAS DE RÍO GALLEGOS EN LA DESPEDIDA DE ROMÁN
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