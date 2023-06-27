LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del martes 27 de junio de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Javier Belloni: "Estamos más acompañados que en 2019"* Sin Clases: otro paro de ADOSAC*
FUE REPATRIADO
LA HISTORIA DEL AVIÓN DE LOS "VUELOS DE LA MUERTE" DE LA DICTADURA
EXCLUSIVO
CONDENARON A POLICÍA Y A SU PAREJA POR ABUSAR DE LA HIJA DE ELLA
¿QUÉ HACER?
APARECIÓ UN LOBO MARINO BEBÉ EN LA COSTANERA
81 ° ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADO 24: "ESTAMOS PARA SERVIR A LA SOCIEDAD"
EL HÉROE DE MALVINAS OSCAR POLTRONIERI ESTUVO EN CALETA OLIVIA: SU HISTORIA Y VIDA DESPUÉS DE LA GUERRA
SIN CLASES: OTRO PARO DE ADOSAC DE CUATRO DÍAS
HOY EMPIEZA A RECORRER LA PROVINCIA
JAVIER BELLONI: "ESTAMOS MÁS ACOMPAÑADOS QUE EN 2019"
EL CANDIDATO A GOBERNADOR DE UNIÓN POR LA PATRIA DESTACÓ QUE LA FÓRMULA JUNTO A FERNANDO COTILLO LOGRÓ "EL CONSENSO NECESARIO". JUNTO AL INTENDENTE DE CALETA OLIVIA, ENCABEZAN EL SUBLEMA "NACE UNA ESPERANZA".
CRISTINA: "ERA NECESARIA UNA LISTA DE UNIDAD"
"CONSTRUYAMOS JUNTOS"
PABLO GRASSO: "VAMOS A CONTINUAR EL PROYECTO DE NESTOR".
ENTREVISTA EXCLUSIVA
HÉCTOR DAER: "SERGIO MASSA HACE TIEMPO QUE YA ERA LA SÍNTESIS"
"UNIDOS POR SANTA CRUZ"
MIRIAM GIORGIA: "DEBEMOS APOSTAR AL DESARROLLO DE PYMES".
Noticias relacionadas