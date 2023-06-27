LA OPINIÓN AUSTRAL

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del martes 27 de junio de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Javier Belloni: "Estamos más acompañados que en 2019"* Sin Clases: otro paro de ADOSAC*

Por La Opinión Austral


FUE REPATRIADO

LA HISTORIA DEL AVIÓN DE LOS "VUELOS DE LA MUERTE" DE LA DICTADURA

 

EXCLUSIVO

CONDENARON A POLICÍA Y A SU PAREJA POR ABUSAR DE LA HIJA DE ELLA

 

¿QUÉ HACER?

APARECIÓ UN LOBO MARINO BEBÉ EN LA COSTANERA

 

81 ° ANIVERSARIO DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADO 24: "ESTAMOS PARA SERVIR A LA SOCIEDAD"

 

EL HÉROE DE MALVINAS OSCAR POLTRONIERI ESTUVO EN CALETA OLIVIA: SU HISTORIA Y VIDA DESPUÉS DE LA GUERRA

 

SIN CLASES: OTRO PARO DE ADOSAC DE CUATRO DÍAS

 

HOY EMPIEZA A RECORRER LA PROVINCIA

JAVIER BELLONI: "ESTAMOS MÁS ACOMPAÑADOS QUE EN 2019"

EL CANDIDATO A GOBERNADOR DE UNIÓN POR LA PATRIA DESTACÓ QUE LA FÓRMULA JUNTO A FERNANDO COTILLO LOGRÓ "EL CONSENSO NECESARIO". JUNTO AL INTENDENTE DE CALETA OLIVIA, ENCABEZAN EL SUBLEMA "NACE UNA ESPERANZA".

CRISTINA: "ERA NECESARIA UNA LISTA DE UNIDAD"

 

"CONSTRUYAMOS JUNTOS"

PABLO GRASSO: "VAMOS A CONTINUAR EL PROYECTO DE NESTOR".

 

ENTREVISTA EXCLUSIVA

HÉCTOR DAER: "SERGIO MASSA HACE TIEMPO QUE YA ERA LA SÍNTESIS"

 

"UNIDOS POR SANTA CRUZ"

MIRIAM GIORGIA: "DEBEMOS APOSTAR AL DESARROLLO DE PYMES".


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