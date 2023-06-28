LA OPINIÓN AUSTRAL

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del miércoles 28 de junio de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Neonatología del Hospital Regional* Habrá 13 mil electores más en Santa Cruz*

Por La Opinión Austral


FÚTBOL

BOXING GRITÓ CAMPEÓN EN UN TORNEO INFANTIL EN PUNTA ARENAS

 

PUERTO SANTA CRUZ

PAREJA CONDENADA POR EXPLOTAR SEXUALMENTE A MUJERES EN UN BAR

 

ADELANTO EXCLUSIVO

LO QUE LLEGA EN SALUD: HOSPITALES MODULARES Y AMBULANCIAS

 

FINAL DE SÉNIOR

FÚTBOL BARRIAL: SAN BENITO Y ARCO IRIS DEFINEN AL CAMPEÓN EL SÁBADO

 

"FAMILIA NARCO"

DETUVIERON A UN ADOLESCENTE QUE HACÍA "DELIVERY" DE DROGA CON SUS PADRES EN CALETA OLIVIA

 

LA ESCUELA PROVINCIAL DE DANZAS

TIENE TODO LISTO PARA LA "MUESTRA DE INVIERNO" DE ESTE FIN DE SEMANA

 

ENERGÍA ARGENTINA DESTACÓ QUE LA OBRA DEL GASODUCTO NÉSTOR KIRCHNER AGUSTÍN GEREZ "AVANZA COMO FUE PLANIFICADA"

 

ESCUELA N° 11

"MANIPULACIÓN': EXPLICARON QUÉ PASÓ CON LA CALDERA AUTORIDADES DE EDUCACIÓN CONTARON QUE SUCEDIÓ. DESCARTARON QUE HUBIERA "EXPLOTADO", COMO QUISO INSTALAR EL GREMIO DOCENTE.

 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL

EL TRABAJO Y EL AMOR CON LOS RECIÉN NACIDOS

LA ENTREGA HUMANA Y PROFESIONAL DE LAS DECENAS DE PERSONAS QUE RECIBEN Y ASISTEN A LOS BEBÉS PREMATUROS Y A LOS QUE NECESITAN INTERNACIÓN. UN INFORME PARA EMOCIONARSE CON LAS PALABRAS DE SUS PROTAGONISTAS. "HAY QUE TENER PASION Y UNA LLAMA INTERNA".

 

CON UNA AGENDA

EL MINISTERIO DE LA IGUALDAD CELEBRA HOY SU PRIMER ANIVERSARIO

 

RESPALDO DE ALBERTO

"MASSA SERÁ EL PRÓXIMO PRESIDENTE"

 

PABLO GRASSO

"LOS CHICOS TIENEN QUE TENER CLASES. DESPUÉS DISCUTAMOS"

 

ROXANA REYES

"FALTAN MUJERES QUE LIDEREN ESPACIOS DE DECISIONES"

 

PABLO GONZÁLEZ

"HABLÉ CON CRISTINA Y ALICIA, HAY QUE PROTEGER PALERMO AIKE"

 

PADRÓN: HABRÁ 13 MIL ELECTORES MÁS EN SANTA CRUZ

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