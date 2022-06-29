LA OPINIÓN AUSTRAL

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del miércoles 29 de junio de 2022 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Perito Moreno: detuvieron a un albañil por abusar de menores. *Mariel Suárez habló con LU12 AM680. *Leonardo Mata: Boxing encara el Torneo Regional. *Casi 500 víctimas de COVID-19 en Río Gallegos. *Es de Río Gallegos: Lorenzo Ortiz quedó en Racing. *Santa Cruz tiene Ministerio de Igualdad e Inclusión. *Eloy Echazú y la nueva ley de Discapacidad. *Ruta 3: triple choque frente al autódromo de Río Gallegos.

Por La Opinión Austral


PERITO MORENO

ALBAÑIL FUE DETENIDO POR ABUSAR DE DOS MENORES

 

MARIEL SUÁREZ

LA JUEZA QUE BESÓ AL PRESO HABLÓ CON LU12 TRAS SU SUSPENCIÓN

 

TORNEO REGIONAL

LEONARDO MATA HABLÓ DE CÓMO SE PREPARA BOXING CLUB

 

RÍO GALLEGOS CERCA DE LAS 500 MUERTES POR COVID-19

 

LORENZO ORTIZ QUEDÓ EN RACING CLUB: CÓMO FUE LA LLEGADA DEL JUVENIL DE RÍO GALLEGOS

 

IGUALDAD E INTEGRACIÓN

HAY MINISTERIO

LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER PRESENTÓ LA NUEVA CARTERA DE SANTA CRUZ, CON LA QUE SE JERARQUIZARÁN LAS POLÍTICAS DE GÉNERO. FUE ACOMPAÑADA POR LA MINISTRA DE LA NACIÓN, ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA; LA DE BUENOS AIRES, ESTELA DÍAZ, Y DORA BARRANCOS. HUBO FUERTE EVOCACIÓN A EVITA.

 

LEGISLATURA: ELOY ECHAZÚ HABLÓ DE LA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD

 

IMPACTANTE ACCIDENTE EN LA RUTA 3

TRIPLE CHOQUE FRONTAL CERCA DEL AUTÓDROMO DE RÍO GALLEGOS

LOS CONDUCTORES QUE IBAN EN LSO AUTOS FUERON LLEVADOS AL HOSPITAL. EL TERCER INVOLUCRADO IBA EN CAMIONETA Y RESULTÓ ILESO

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