LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del miércoles 29 de junio de 2022 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Perito Moreno: detuvieron a un albañil por abusar de menores. *Mariel Suárez habló con LU12 AM680. *Leonardo Mata: Boxing encara el Torneo Regional. *Casi 500 víctimas de COVID-19 en Río Gallegos. *Es de Río Gallegos: Lorenzo Ortiz quedó en Racing. *Santa Cruz tiene Ministerio de Igualdad e Inclusión. *Eloy Echazú y la nueva ley de Discapacidad. *Ruta 3: triple choque frente al autódromo de Río Gallegos.
PERITO MORENO
ALBAÑIL FUE DETENIDO POR ABUSAR DE DOS MENORES
MARIEL SUÁREZ
LA JUEZA QUE BESÓ AL PRESO HABLÓ CON LU12 TRAS SU SUSPENCIÓN
TORNEO REGIONAL
LEONARDO MATA HABLÓ DE CÓMO SE PREPARA BOXING CLUB
RÍO GALLEGOS CERCA DE LAS 500 MUERTES POR COVID-19
LORENZO ORTIZ QUEDÓ EN RACING CLUB: CÓMO FUE LA LLEGADA DEL JUVENIL DE RÍO GALLEGOS
IGUALDAD E INTEGRACIÓN
HAY MINISTERIO
LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER PRESENTÓ LA NUEVA CARTERA DE SANTA CRUZ, CON LA QUE SE JERARQUIZARÁN LAS POLÍTICAS DE GÉNERO. FUE ACOMPAÑADA POR LA MINISTRA DE LA NACIÓN, ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA; LA DE BUENOS AIRES, ESTELA DÍAZ, Y DORA BARRANCOS. HUBO FUERTE EVOCACIÓN A EVITA.
LEGISLATURA: ELOY ECHAZÚ HABLÓ DE LA NUEVA LEY DE DISCAPACIDAD
IMPACTANTE ACCIDENTE EN LA RUTA 3
TRIPLE CHOQUE FRONTAL CERCA DEL AUTÓDROMO DE RÍO GALLEGOS
LOS CONDUCTORES QUE IBAN EN LSO AUTOS FUERON LLEVADOS AL HOSPITAL. EL TERCER INVOLUCRADO IBA EN CAMIONETA Y RESULTÓ ILESO
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