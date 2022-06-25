LA OPINIÓN AUSTRAL

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del sábado 25 de junio de 2022 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

*Españón procesado: "Trucho" una ordenanza para crear cargos *Reunión en Chaco Fuerte advertencia de "La Liga" sobre la Inflación * Elecciones en la CSS: las vocalías quedaron en manos de "Unidad y Compromiso"

Por La Opinión Austral


#PAREMOSELBULLYING

BRINDARON CHARLA EN EL COLEGIO SALESIANO PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA

 

UNA NENA PERDIÓ SU PELUCHE Y HAY UNA CAMPAÑA SOLIDARIA PARA QUE APAREZCA

 

EL MINISTRO DE AMBIENTE DE NACIÓN, JUAN CABANDIE, ANALIZÓ LOS PROGRAMAS EN MARCHA EN SANTA CRUZ

 

EL INTENDENTE DE 28 DE NOVIEMBRE

ESPAÑÓN PROCESADO: "TRUCHO" UNA ORDENANZA PARA CREAR CARGOS

ASÍ LO DETERMNÓ LA JUSTICIA, POR LOS DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y ABUSO DE AUTORIDAD. TAMBIEN FUERON PROCESADOS Y EMBARGADOS EL EXPRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE, VICTOR LAVIÉ, Y OTROS FUNCIONARIOS DE SER

 

REUNIÓN EN CHACO FUERTE ADVERTENCIA DE "LA LIGA" SOBRE LA INFLACIÓN

GOBERNADORES PROMUEVE UN NUEVO ACUERDO POR EL FEDERALISMO SE REUNIERON POR SEGUNDA VEZ Y EMITIERON UN DOCUMENTO DONDE HACEN FOCO EN LA INFLACIÓN Y EN CONVERTIR LOS PLANES SOCIALES EN "EMPLEO GENUINO". PARTICIPÓ ALICIA KIRCHNER

 

CULTURA ACTIVIDADES POR EL AÑO NUEVO MAPUCHE

 

ELECCIONES EN LA CSS

LAS VOCALÍAS QUEDARON EN MANOS DE "UNIDAD Y COMPROMISO"

 

VIOLENCIA

APUÑALÓ A SU AMIGO Y SE ENTREGÓ EN LA COMISARÍA

 

SE LO DEDICÓ A SU MAMÁ

RIOGALLEGUENSE SE EMOCIONÓ AL PISAR POR PRIMERA VEZ LA CANCHA DE BOCA

 

EL CALAFATE

CRISTINA RECORRIÓ EL CINE QUE SE INAUGURARÁ EL 8 DE JULIO

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