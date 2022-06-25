LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del sábado 25 de junio de 2022 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
*Españón procesado: "Trucho" una ordenanza para crear cargos *Reunión en Chaco Fuerte advertencia de "La Liga" sobre la Inflación * Elecciones en la CSS: las vocalías quedaron en manos de "Unidad y Compromiso"
#PAREMOSELBULLYING
BRINDARON CHARLA EN EL COLEGIO SALESIANO PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA
UNA NENA PERDIÓ SU PELUCHE Y HAY UNA CAMPAÑA SOLIDARIA PARA QUE APAREZCA
EL MINISTRO DE AMBIENTE DE NACIÓN, JUAN CABANDIE, ANALIZÓ LOS PROGRAMAS EN MARCHA EN SANTA CRUZ
EL INTENDENTE DE 28 DE NOVIEMBRE
ESPAÑÓN PROCESADO: "TRUCHO" UNA ORDENANZA PARA CREAR CARGOS
ASÍ LO DETERMNÓ LA JUSTICIA, POR LOS DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y ABUSO DE AUTORIDAD. TAMBIEN FUERON PROCESADOS Y EMBARGADOS EL EXPRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE, VICTOR LAVIÉ, Y OTROS FUNCIONARIOS DE SER
REUNIÓN EN CHACO FUERTE ADVERTENCIA DE "LA LIGA" SOBRE LA INFLACIÓN
GOBERNADORES PROMUEVE UN NUEVO ACUERDO POR EL FEDERALISMO SE REUNIERON POR SEGUNDA VEZ Y EMITIERON UN DOCUMENTO DONDE HACEN FOCO EN LA INFLACIÓN Y EN CONVERTIR LOS PLANES SOCIALES EN "EMPLEO GENUINO". PARTICIPÓ ALICIA KIRCHNER
CULTURA ACTIVIDADES POR EL AÑO NUEVO MAPUCHE
ELECCIONES EN LA CSS
LAS VOCALÍAS QUEDARON EN MANOS DE "UNIDAD Y COMPROMISO"
VIOLENCIA
APUÑALÓ A SU AMIGO Y SE ENTREGÓ EN LA COMISARÍA
SE LO DEDICÓ A SU MAMÁ
RIOGALLEGUENSE SE EMOCIONÓ AL PISAR POR PRIMERA VEZ LA CANCHA DE BOCA
EL CALAFATE
CRISTINA RECORRIÓ EL CINE QUE SE INAUGURARÁ EL 8 DE JULIO
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