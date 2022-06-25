LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del viernes 24 de junio de 2022 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
*Cobertura exclusiva: Alicia y Scioli, juntos por la patagonia *Scioli sobre los planes sociales: "Hay que escuchar a Alicia por su experiencia" * Día histórico de elecciones de vocales en la caja de Servicios Sociales * Detalles exclusivos: ¿Quién es el violador de la abuela en Río Gallegos?
CÁMARA ORAL
LE DISPARÓ AL NOVIO DE SU EX Y AFRONTA 7 AÑOS DE CÁRCEL
SAN BENITO
PABLO GRASSO Y GARCÍA CUERVA AVANZAN CON LA IGLESIA
ENTREVISTA
CON 50 AÑOS, JULIO GAITÁN NADÓ EN EL CANAL BEAGLE
"ABRAZO SIMBÓLICO" CONTRA EL BULLYING EN LA ESCUELA 39 DE RÍO GALLEGOS
COBERTURA EXCLUSIVA: LA OPINIÓN EN BUENOS AIRES
ALICIA Y SCIOLI, JUNTOS POR LA PATAGONIA
SCIOLI SOBRE LOS PLANES SOCIALES: "HAY QUE ESCUCHAR A ALICIA POR SU EXPERIENCIA"
DÍA HISTÓRICO DE ELECCIONES DE VOCALES EN LA CAJA DE SERVICIOS SOCIALES
HABERES
COBRÁN HOY JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA PROVINCIA
ANTICIPO
LEGISLATURA: HAY FECHA PARA EL INFORME DE GESTIÓN DE MINISTROS
MAYOR OFERTA, PRECIOS MÁS BAJOS
MERCADO CENTRAL: SE VIENE UNA FERIA PILOTO DE FERIANTES
ORGULLO
JUAN GAUTO FUE CONVOCADO A LA SUB 20 Y SU MADRE DIJO QUE LO SOÑÓ
DETALLES EXCLUSIVOS
¿QUIÉN ES EL VIOLADOR DE LA ABUELA EN RÍO GALLEGOS?
Noticias relacionadas