LA OPINIÓN AUSTRAL

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del viernes 24 de junio de 2022 Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

*Cobertura exclusiva: Alicia y Scioli, juntos por la patagonia *Scioli sobre los planes sociales: "Hay que escuchar a Alicia por su experiencia" * Día histórico de elecciones de vocales en la caja de Servicios Sociales * Detalles exclusivos: ¿Quién es el violador de la abuela en Río Gallegos?

Por La Opinión Austral


CÁMARA ORAL

LE DISPARÓ AL NOVIO DE SU EX Y AFRONTA 7 AÑOS DE CÁRCEL

 

SAN BENITO

PABLO GRASSO Y GARCÍA CUERVA AVANZAN CON LA IGLESIA

 

ENTREVISTA

CON 50 AÑOS, JULIO GAITÁN NADÓ EN EL CANAL BEAGLE

 

"ABRAZO SIMBÓLICO" CONTRA EL BULLYING EN LA ESCUELA 39 DE RÍO GALLEGOS

 

COBERTURA EXCLUSIVA: LA OPINIÓN EN BUENOS AIRES

ALICIA Y SCIOLI, JUNTOS POR LA PATAGONIA

 

SCIOLI SOBRE LOS PLANES SOCIALES: "HAY QUE ESCUCHAR A ALICIA POR SU EXPERIENCIA"

 

DÍA HISTÓRICO DE ELECCIONES DE VOCALES EN LA CAJA DE SERVICIOS SOCIALES

 

HABERES

COBRÁN HOY JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA PROVINCIA

 

ANTICIPO

LEGISLATURA: HAY FECHA PARA EL INFORME DE GESTIÓN DE MINISTROS

 

MAYOR OFERTA, PRECIOS MÁS BAJOS

MERCADO CENTRAL: SE VIENE UNA FERIA PILOTO DE FERIANTES

 

ORGULLO

JUAN GAUTO FUE CONVOCADO A LA SUB 20 Y SU MADRE DIJO QUE LO SOÑÓ

 

DETALLES EXCLUSIVOS

¿QUIÉN ES EL VIOLADOR DE LA ABUELA EN RÍO GALLEGOS?


Noticias relacionadas

Por

Noticias relacionadas

Comentarios
Seguí leyendo

Lo más leído

Más noticias