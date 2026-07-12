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Un llamativo siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo en la localidad de 28 de Noviembre, cuando un automóvil despistó por causas que aún no fueron informadas oficialmente y terminó impactando de frente contra el cerco perimetral de la comisaría local.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:45 en la intersección de la avenida Antártida Argentina y la rotonda Martín Miguel de Güemes, un sector de importante circulación vehicular dentro de la localidad. La situación motivó la inmediata intervención de efectivos de la División Cuartel 14°, quienes acudieron al lugar para asistir en la emergencia y garantizar la seguridad de la escena.

Los equipos de emergencia trabajando en el lugar. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El único ocupante del Volkswagen Gol Trend no quedó atrapado dentro del habitáculo y recibió asistencia preventiva tras el impacto.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el vehículo involucrado fue un Volkswagen Gol Trend que, por circunstancias que serán materia de análisis, perdió la trayectoria, abandonó la calzada e impactó frontalmente contra el cierre perimetral de la dependencia policial.

Pese a la fuerza del choque, el conductor consiguió salir del auto por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Posteriormente fue asistido por personal policial y trasladado al hospital local para una evaluación médica preventiva, con el objetivo de descartar lesiones producto del impacto.

El operativo se centró en neutralizar cualquier peligro derivado del siniestro y preservar el lugar del accidente. Una vez controlada la situación sanitaria del conductor, los bomberos realizaron las tareas preventivas habituales para este tipo de intervenciones. Entre ellas, procedieron a asegurar el rodado y desconectar la batería, eliminando así posibles riesgos eléctricos o la eventual generación de un incendio.

Estas maniobras permitieron dejar el vehículo en condiciones seguras mientras continuaban las actuaciones correspondientes y se preservaba la escena del hecho. Tras completar las tareas de prevención y verificar que no existieran riesgos adicionales, la dotación de la División Cuartel 14° regresó a su base alrededor de las 10:00, dando por finalizado el operativo sin novedades.