Un accidente se registró en la Ruta Nacional N° 40. Ocurrió este sábado, cuando personal de la División Cuartel 14 de Bomberos de la Policía acudió a un llamado de emergencia tras registrarse la colisión entre un vehículo particular y un bovino que se cruzó de manera imprevista en plena calzada.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el conductor del rodado logró salir por sus propios medios y, pese al fuerte impacto, no sufrió lesiones de gravedad. La rápida asistencia de los bomberos permitió realizar tareas preventivas esenciales: se desconectó la batería del vehículo, se controló la zona para evitar posibles fugas de combustible y se aseguró el lugar hasta la llegada del personal policial y sanitario. Una ambulancia del hospital local se hizo presente para evaluar al conductor, quien no necesitó ser trasladado.

El siniestro reaviva un problema recurrente en las rutas de la región: la presencia de animales sueltos. Tanto en la Ruta 40 como en otras rutas provinciales, los conductores suelen encontrarse con vacas, caballos o guanacos que irrumpen de forma sorpresiva, representando un riesgo enorme para la seguridad vial. En este caso, el desenlace no fue trágico gracias a la fortuna y a la reacción del automovilista, pero podría haber tenido consecuencias mucho más graves.