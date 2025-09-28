Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada de domingo, la localidad de 28 de Noviembre, en Santa Cruz, se vio conmocionada por un nuevo caso de crueldad animal: más de 8 perros fueron encontrados muertos en el barrio Provincia, entre las calles Circunvalación y Córdoba, Gregores y Chubut.

Varias de las mascotas se encontraban dentro de sus patios cerrados, lo que genera aún mayor preocupación entre los vecinos de la zona.

En las redes sociales, la proteccionista local hocicos.sur alertó sobre el peligro: “Es un peligro para todos, mucha precaución en las siguientes calles: Córdoba, Av Circunvalación 25 de mayo, Chubut, Av. Juan de Perón, Gobernador Gregores”.

Los mensajes de vecinos se replicaron rápidamente en la comunidad. Algunos expresaron: “Ayuden a compartir! Amanecieron varios perros envenenados en la calle 25 de Mayo. Por lo menos en mi barrios nos enteramos también que por calle Córdoba. Es indignante lo que hacen, a un vecino que tenía su perro en el patio cerrado, también lo envenenaron”.

Otro relato dentro del mismo mensaje indicó: “A mi me toco sacarle la bolsa negra de la boca a un perro y luego fue asistido por un veterinario. Se ve que es un veneno muy fuerte, tengan cuidado con los niños”. Y recomendaron: “Traten de cerrar sus patios, tenerlos adentro y entrarlos por la noche”.

La comunidad espera que se identifique a los responsables de estos hechos: “Ojala pronto se sepa quienes son los que hacen tanto daño, ni se imaginan como sufren antes de morir”.

Este hecho genera alarma en 28 de Noviembre, reforzando la importancia de cuidar a las mascotas y estar atentos ante cualquier situación sospechosa en los barrios.