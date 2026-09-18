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Personal de la División Cuartel 14° de Bomberos intervino ante el vuelco de un vehículo Renault Kwid ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 40. El accidente ocurrió frente a las instalaciones de Vialidad Provincial, en la localidad de 28 de Noviembre.

Al arribar, los bomberos realizaron el aseguramiento del rodado y efectuaron un corte preventivo de electricidad, como medida de seguridad. Luego, las llaves del vehículo fueron entregadas al personal policial.

El operativo se desarrolló de manera conjunta con la Comisaría local. Además, los dos ocupantes fueron trasladados preventivamente al Hospital “San Lucas” para recibir atención médica inmediata.

La zona quedó asegurada y, una vez finalizadas las tareas, la dotación regresó a la base sin novedades, dieron a conocer a través de la página de la Superintendencia de Bomberos.