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La Ruta Nacional 40 fue escenario de un siniestro vial provocado por la presencia de animales sueltos. En la noche del viernes, un vehículo colisionó contra un equino en cercanías de 28 de Noviembre, lo que motivó la rápida intervención de Bomberos, Policía y personal sanitario.

El hecho se registró en el tramo que conecta con la guarnición militar de Rospentek, una zona donde la escasa iluminación y la amplitud del terreno suelen favorecer la irrupción de animales sobre la calzada. Según informaron fuentes oficiales, un Volkswagen Gol impactó de lleno contra un caballo que se encontraba en la ruta, en circunstancias que aún se intentan establecer con precisión.

Al arribar al lugar, la dotación de la División Cuartel 14° constató que los dos ocupantes del rodado se encontraban conscientes y en aparente buen estado general. De todos modos, como marca el protocolo en este tipo de siniestros, fueron asistidos de manera preventiva por profesionales de la salud que se hicieron presentes en el lugar.

El operativo se desarrolló de manera coordinada, con la participación de efectivos de la comisaría local y personal del nosocomio regional, en una muestra de la habitual sinergia que se despliega en este tipo de emergencias en localidades de la cuenca carbonífera.