Las fuertes ráfagas que afectan a toda la provincia de Santa Cruz continúan generando complicaciones. Cerca de las 16 horas, las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre sufrieron un corte repentino de energía eléctrica que dejó a miles de vecinos sin luz.

Hasta el momento, Servicios Públicos Sociedad del Estado aún no emitió un comunicado oficial sobre las causas ni los tiempos estimados de restitución.

Cortes de energía en Caleta Olivia y Puerto Deseado

Este mediodía, el Comité Operativo de Emergencias (COE) informó que el temporal también provocó interrupciones del servicio eléctrico en Caleta Olivia y Puerto Deseado.

Personal técnico trabajó sobre la línea afectada y logró restablecer el suministro en esas localidades.

Reunión del COE por el temporal extremo

Debido a la magnitud del evento meteorológico, el COE se reunió en la Subsecretaría de Protección Civil en Río Gallegos para evaluar la situación provincial y coordinar acciones de respuesta. Del encuentro participaron: el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger y la Subsecretaria de Protección civil, Sandra Gordillo.

En conferencia, Álvarez explicó que “el temporal provocó un corte de línea entre Pico Truncado y Caleta Olivia, dejando sin luz a varias localidades. Las reparaciones ya están en marcha y el suministro se está normalizando”.