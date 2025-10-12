Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un principio de incendio se registró este sábado en la esquina de las calles Victoria y San Martín de la localidad de 28 de Noviembre, cuando vecinos de la zona advirtieron la presencia de humo proveniente del capot de una camioneta estacionada. De inmediato, se dio aviso a la División Cuartel 14 de Bomberos de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, quienes llegaron al lugar en cuestión de minutos.

Según informaron fuentes oficiales, el siniestro se originó por una falla eléctrica en el sistema del vehículo, lo que provocó un sobrecalentamiento en el motor. Los efectivos actuaron de manera preventiva, desconectando la batería y realizando tareas de enfriamiento para evitar que el foco ígneo avanzara hacia otras partes de la camioneta.

Una autobomba en el lugar del requerimiento. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ



De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el procedimiento se desarrolló con total normalidad y, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños de consideración. Gracias al accionar coordinado del personal, la emergencia fue controlada con rapidez, evitando que el hecho derivara en un incendio de mayores proporciones.

Vecinos del sector destacaron la eficiencia y la pronta llegada de los bomberos, quienes permanecieron algunos minutos más en el lugar para verificar que no existieran riesgos de reignición. La circulación vehicular en la zona estuvo momentáneamente interrumpida mientras se realizaban las tareas de control y enfriamiento.