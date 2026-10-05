Your browser doesn’t support HTML5 audio
La comunidad de la localidad de 28 de Noviembre, provincia de Santa Cruz, despide al vecino Raúl Héctor Carileo, suboficial escribiente con prestación de servicios en la División Comisaría 28 de Noviembre.
Carileo es hermano de la suboficial auxiliar Olga Beatriz Carileo y el suboficial escribiente Juan Antonio Carileo.
Desde la Policía de la Provincia de Santa Cruz lamentaron profundamente el fallecimiento. “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y camaradas de la institución, elevando una oración por su eterno descanso y expresando nuestras más sinceras condolencias ante tan irreparable pérdida. Que encuentren consuelo y fortaleza en el acompañamiento de sus seres queridos”, expresaron.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia