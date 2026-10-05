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La comunidad de la localidad de 28 de Noviembre, provincia de Santa Cruz, despide al vecino Raúl Héctor Carileo, suboficial escribiente con prestación de servicios en la División Comisaría 28 de Noviembre.

Carileo es hermano de la suboficial auxiliar Olga Beatriz Carileo y el suboficial escribiente Juan Antonio Carileo.

Desde la Policía de la Provincia de Santa Cruz lamentaron profundamente el fallecimiento. “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y camaradas de la institución, elevando una oración por su eterno descanso y expresando nuestras más sinceras condolencias ante tan irreparable pérdida. Que encuentren consuelo y fortaleza en el acompañamiento de sus seres queridos”, expresaron.

Desde el Municipio de 28 de Noviembre también dieron las condolencias mediante un comunicado. “Raúl Héctor Carileo, quien pasó por esta vida y dejó luz, ha de resplandecer en el alma para toda la eternidad. Q.E.P.D. El Intendente de 28 de Noviembre, Sr. Aldo Aravena y Equipo de Gobierno, transmiten las más sentidas condolencias a familiares y amigos de Raul Hector Carileo”.

Sus restos serán velados este lunes 5 de octubre en la localidad de 28 de Noviembre, en Cochería Luemm a partir de las 18:00 y hasta las 00:00 y este martes de 10:00 a 14:00, tras lo cual sus restos serán trasladados al cementerio para su inhumación.