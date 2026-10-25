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Una rápida cadena de aviso entre amigas y la posterior respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad provinciales permitieron evitar una tragedia humana en la Cuenca Carbonífera. Un operativo de extrema urgencia desplegado durante la tarde del pasado viernes en la localidad de 28 de Noviembre salvó la vida de una joven que atravesaba una severa crisis emocional en el interior de su vivienda, activando de inmediato los protocolos interinstitucionales de contención en salud mental.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho comenzó a gestarse pasadas las 14:45 horas, cuando una llamada desesperada ingresó a la central de emergencias a través del abonado 101. Una vecina de la localidad solicitó auxilio al informar que acababa de recibir un angustiante mensaje de despedida por parte de su amiga, circunstancia que encendió todas las alarmas sobre la existencia de un peligro inminente para su integridad física.

De forma inmediata, una patrulla con efectivos de la División Comisaría 28 de Noviembre acudió hasta el inmueble indicado por la solicitante. Al arribar al lugar y entablar contacto directo con la requirente, los uniformados constataron la falta absoluta de respuesta desde el interior de la casa, por lo que presumiendo lo peor y bajo el amparo de resguardar la vida humana, decidieron actuar con celeridad forzando el ingreso a la propiedad.

Una vez dentro de la residencia, los agentes lograron intervenir de manera providencial en el momento justo, conteniendo a la joven y entablando un diálogo empático para estabilizarla emocionalmente. Según pudo saber este diario, tras controlar el cuadro de extremo riesgo, se requirió la presencia de la red de ambulancias para formalizar el traslado sanitario correspondiente.

En el marco del protocolo sanitario establecido para estos casos, la paciente fue derivada hacia el nosocomio local de 28 de Noviembre, donde quedó internada bajo observación médica y con la asistencia prioritaria de los profesionales del área de Salud Mental. En paralelo, en la escena del incidente se realizaron las diligencias de rigor junto a peritos de la División Gabinete Criminalístico de Río Turbio, dando además la correspondiente intervención a la Secretaría Penal del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil con asiento en la vecina ciudad.