Un impactante siniestro vial ocurrido este sábado por la mañana en el acceso a la localidad de 28 de Noviembre, sobre la Ruta Nacional 40, generó una fuerte conmoción en la Cuenca Carbonífera y volvió a encender las alarmas sobre la velocidad y los riesgos en los ingresos urbanos. Un automóvil Chevrolet despistó, impactó de lleno contra una columna de alumbrado público y, producto de la violencia del choque, se partió literalmente en dos. Su conductor, un joven de 21 años, debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos, donde permanece internado.

El hecho se registró alrededor de las 8:30 horas, cuando el vehículo circulaba en sentido 28 de Noviembre–Río Turbio. Por causas que ahora son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó colisionando con el lateral derecho contra uno de los postes de iluminación ubicados en el acceso a la localidad.

Los restos de la parte delantera del rodado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El impacto fue de tal magnitud que el automóvil quedó dividido en dos partes. La sección delantera terminó detenida a pocos metros del poste, junto al asfalto, mientras que la parte trasera salió despedida varios metros y finalizó su recorrido contra una estructura de madera correspondiente al puesto de control, a la vera de la ruta, en cercanías del Monumento a la Memoria de los Mineros del Carbón. La escena, marcada por restos del vehículo esparcidos en la calzada, fue descripta por testigos como “desgarradora”.

Personal policial, efectivos de emergencia y profesionales de la salud del Hospital San Lucas de 28 de Noviembre intervinieron de inmediato. El conductor fue rescatado y trasladado en primera instancia al nosocomio local, donde recibió las primeras atenciones médicas. Dada la gravedad de las lesiones, se resolvió su derivación urgente al Hospital Regional de Río Gallegos.

Con el correr de las horas se confirmó la identidad del joven herido. Se trata de CG Hernández, de 21 años, integrante del Ejército Argentino, nacido y criado en 28 de Noviembre. Según pudo saber este medio, el cuadro clínico fue catalogado inicialmente como grave.

No obstante, ya en horas del mediodía del domingo, fuentes médicas indicaron que el paciente logró ser estabilizado y que, si bien continuará internado, su vida no correría peligro.

De acuerdo a la información más reciente, el joven presenta una vértebra comprometida, por lo que permanecerá bajo estricta observación médica y con seguimiento especializado, a la espera de la evolución de su estado general.

Las primeras pericias y un registro fílmico al que tuvo acceso La Opinión Austral permitieron descartar la participación de otros vehículos en el siniestro. Todo indica que el Chevrolet circulaba a alta velocidad, despistó y terminó impactando contra el poste de luz, sin intervención de terceros.