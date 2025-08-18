Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con una buena participación se llevó a cabo el segundo torneo provincial de menores de Handball en 28 de Noviembre en femenino y masculino, con buena atención y partidos mas que interesantes que se dieron durante el fin de semana.

En el ámbito femenino se llevo el primer lugar la representación de Universitario de la ciudad de Río Grande, seguido de las locales de 28 de Noviembre, y luego se ubicaron Alubal y Patagonia Handball, mientras que en masculino el vencedor fue Alubal de Río Gallegos, seguido de los fueguinos de Universitario, luego Puerto San Julián y finalmente Patagonia Handball.

En la entrega de premios se nominaron los mejores resultados y los destacados con los goleadores que fueron Valentina Francesse en femenino y Juan Fraile de Universitario como los que mas goles convirtieron.