Este domingo 26 de octubre, los santacruceños acudieron a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso de la Nación, renovando tres bancas que asumirán el 10 de diciembre.

El resultado general dejó dos lugares para el peronismo, representado por Fuerza Santacruceña, y una banca para La Libertad Avanza, que hizo una gran elección en varios puntos de la provincia.

Elecciones en el Departamento Güer Aike: ganó La Libertad Avanza

En Güer Aike se impuso La Libertad Avanza con el 30,17%, seguido por Fuerza Santacruceña con el 29,73% y Por Santa Cruz con el 13,42%

El triunfo de LLA se destacó fundamentalmente el voto en Río Gallegos, gobernada por Pablo Grasso. En la capital provincial, Jairo Guzmán se impuso a Fuerza Santacruceña  el PRO quedó tercero. En cuarto lugar estuvo “Provincias Unidas Por Santa Cruz”.

En Río Turbio se impuso “Fuerza Santacruceña” y segundo fue “La Libertad Avanza“.

En tanto, en la vecina de al lado, 28 de Noviembre, ganó “Fuerza Santacruceña” y quedó como segunda fuerza “Provincias Unidas Por Santa Cruz“, tercera fue “La Libertad Avanza“.

