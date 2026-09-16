Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de las actuaciones judiciales instruidas por el sistemático faltante de hacienda en la región, efectivos de la División Operaciones Rurales El Calafate encabezaron una importante comisión de servicio hacia la zona de 28 de Noviembre. La comitiva policial centró sus actuaciones en la histórica Estancia Stag River, ubicada a escasos 20 kilómetros de la localidad cordillerana, donde la investigación por el robo de ganado ovino sumó elementos de prueba cruciales para el esclarecimiento de la causa.

Según pudo saber La Opinión Austral, durante la inspección en el establecimiento rural, las cuadrillas especializadas se entrevistaron con el encargado del predio a fin de recepcionar una ampliación formal de la denuncia judicial. En esta nueva exposición, el trabajador aportó datos precisos y testimoniales sobre la presencia en el sector de un numeroso piño de entre 900 y 1.000 cabezas de ganado ovino.

De acuerdo a las primeras verificaciones de señales y marcas de campo, el imponente lote de animales guardaría relación directa con la hacienda oportunamente reportada como sustraída en el expediente en trámite, configurando un caso de abigeato de proporciones poco habituales en la zona.

Vista aérea de donde se hizo el procedimiento. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Paralelamente a las diligencias de investigación concreta en el casco de la estancia, la fuerza de seguridad desplegó un esquema preventivo de saturación sobre los principales corredores viales que conectan los campos productivos con los centros urbanos de la provincia. Durante la jornada del 15 de septiembre, el personal especializado ejecutó patrullajes y controles vehiculares de trazabilidad en las Rutas Nacionales N° 40 y Provincial N° 11, extendiendo la vigilancia hasta el cruce estratégico de la Ruta Nacional N° 40 con la Ruta Provincial N° 9.

Los dispositivos de control dinámico, operados principalmente durante la franja de la tarde y la noche, apuntaron a verificar la documentación del transporte de carga pesada, guías de tránsito animal y habilitaciones de SENASA para el traslado de ganado en pie o faenado.