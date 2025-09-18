Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Ruta Nacional 40, una de las más extensas y transitadas del país, volvió a ser escenario de un siniestro vial que, afortunadamente, no dejó heridos. Este miércoles, en plena cuenca carbonífera de la provincia de Santa Cruz, una camioneta Toyota Hilux volcó y generó la rápida intervención de los cuerpos de bomberos y fuerzas de seguridad de la zona.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho fue reportado por el Departamento Zona IV de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, que movilizó a las divisiones de los cuarteles 26° de Julia Dufour y 14° de 28 de Noviembre. Ambas dotaciones trabajaron en conjunto para asistir en el operativo preventivo. Al arribar al lugar, se encontraron con la camioneta sin ocupantes en su interior, lo que trajo cierto alivio frente al dramatismo que suele envolver a este tipo de episodios en rutas nacionales.

Según pudo saber este diario, el vuelco se produjo en un tramo de la Ruta 40 que cruza por la cuenca carbonífera, un sector de intenso tránsito vehicular donde conviven trabajadores, transportistas y familias que se desplazan entre distintas localidades.

Un móvil de bomberos en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

La zona, por sus características geográficas y climáticas, suele presentar condiciones complejas para la conducción, lo que obliga a extremar precauciones, incluso en inmediaciones del incidente había un cartel que daba cuenta que habían baches en la calzada. Aunque todavía no trascendieron las causas precisas que provocaron el siniestro, se presume que podría haberse tratado de una maniobra brusca o pérdida de control del rodado.

La intervención de bomberos estuvo centrada en tareas preventivas para evitar mayores riesgos, como posibles focos de incendio o derrames de combustible. A la par, se contó con la colaboración de efectivos de la Policía Caminera y de la Gendarmería Nacional, que se sumaron al operativo para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en el sector. El trabajo coordinado permitió despejar la vía sin mayores complicaciones y restablecer el tránsito normal en cuestión de minutos.