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Las condiciones climáticas propias del invierno volvieron a convertirse en un factor determinante para la seguridad vial en Santa Cruz. Durante la noche del lunes, un camión de transporte despistó mientras circulaba por un tramo cercano a la Guarnición Militar Rospentek, en la Cuenca Carbonífera, como consecuencia de la presencia de escarcha sobre la calzada.

El episodio obligó a desplegar un operativo conjunto para asistir al conductor, retirar el vehículo de la ruta y garantizar la seguridad de quienes transitaban por el sector. La intervención estuvo a cargo de personal de la Municipalidad de 28 de Noviembre y de Vialidad Provincial, que trabajaron de manera coordinada para resolver la emergencia y evitar que la situación derivara en nuevos inconvenientes.

De acuerdo con la información publicada por Diario El Cóndor, el siniestro se produjo en horas de la noche, cuando las temperaturas bajo cero favorecieron la formación de una capa de hielo sobre el pavimento. Esa condición redujo considerablemente la adherencia de los neumáticos y provocó que el transporte de carga perdiera estabilidad hasta terminar fuera de su trayectoria.

Tras recibir el aviso, los equipos de emergencia se dirigieron al lugar con maquinaria y vehículos de apoyo para asistir al camión. Las tareas demandaron un importante despliegue operativo, ya que fue necesario remolcar la unidad y retirarla de la zona de circulación para permitir el tránsito seguro del resto de los vehículos.

Una vez finalizadas las maniobras, la circulación quedó completamente normalizada, evitando mayores complicaciones en un corredor vial que durante el invierno suele presentar dificultades debido a las condiciones meteorológicas.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre personas lesionadas, por lo que todo indica que el incidente dejó únicamente daños materiales y un importante operativo preventivo para garantizar la seguridad vial.

Más allá del resultado favorable, el episodio vuelve a poner de manifiesto una realidad que se repite cada invierno en la Cuenca Carbonífera y en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. La combinación de temperaturas extremas, humedad y escasa radiación solar favorece la formación de hielo y escarcha sobre la carpeta asfáltica, generando superficies extremadamente resbaladizas que muchas veces sorprenden incluso a conductores con experiencia.

En rutas donde diariamente circulan camiones de gran porte, colectivos y vehículos particulares, estas condiciones obligan a extremar las precauciones y adaptar la conducción a un escenario cambiante, donde la adherencia puede variar de un tramo a otro en cuestión de metros.

Desde la Municipalidad de 28 de Noviembre aprovecharon el episodio para reiterar una serie de recomendaciones dirigidas a quienes deben viajar durante la temporada invernal. Entre ellas, insistieron en reducir la velocidad, mantener una distancia de seguridad adecuada respecto del vehículo que circula adelante y evitar maniobras bruscas que puedan provocar la pérdida del control.