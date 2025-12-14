Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La obra poética del escritor Aníbal Albornoz Ávila con música de compositores argentinos integrará el Volumen 10 “Los poetas que cantan”, edición de la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín 2026.

“Esta antología está dedicada a destacar la obra poética de autores vinculados al cancionero popular argentino y al movimiento folklórico nacional. El proyecto nació al calor de los históricos “Encuentros de Poetas con la Gente” iniciados en 1972, espacio que recuperó y divulgó la poesía que luego tomó forma musical en festivales, grabaciones y repertorios colectivos”, recordó el escritor de la localidad de 28 de Noviembre.

Estos volúmenes históricamente han tomado obras como las de Armando Tejada Gómez, Félix Luna, Ariel Petrocelli, Manuel J. Castilla, Teresa Parodi, César Perdiguero, Jaime Dávalos, Rafael Amor, Ramón Ayala, Raúl Carnota, Gerardo Núñez, Hamlet Lima Quintana, Ramón Navarro, Héctor David Gatica, Antonio Nella Castro y otros artistas.

Señala el escritor que el enfoque de la publicación “busca resituar la palabra poética en el corazón de la canción, subrayando aquello que permanece más allá de sus intérpretes”.

“Es un gran honor integrar este nuevo volumen con mi poética musicalizada, en dónde por años estuvieron seleccionados artistas como Teresa Parodi o Félix Luna, etc., en el concierto de la música popular argentina. Agradezco la estima de su antólogo, el poeta coscoino Miguel Ángel Vera“, manifestó Albornoz Ávila a La Opinión Austral.

Es de destacar que la edición incluye ilustraciones originales realizadas para el volumen por artistas plásticos, proponiendo un diálogo entre gráfica contemporánea y tradición literaria.