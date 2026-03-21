Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de 28 de Noviembre se jugará del 27 al 29 de marzo, la tercera edición del Master de Handball Patagónico con equipos de la división + 35 e incluso con algunos encuentros de la +40 femenina, en lo que pretende ser una verdadera fiesta del Handball.

En masculino se presentarán el Boxing Club de Río Gallegos junto a Handball de Primera, Deportivo Yenu, Curva Handball, BM Magallanes, mientras que en femenino Río Gallegos Handball con BM Magallanes y Alubal Master compondrán la llave.

En masculino aparece Habdball 28, el Boxing Club, y en +49 jugarán Natalinos, Defensa y Justicia, Bagual, Deportivo Yenu y Alubal y en +55 lo harán Natalino, Liceo y Santiago Balonmano completando el cuadro de equipos que disputarán esta tercera edición con equipos argentinos y chilenos en una división con jugadores mayores.