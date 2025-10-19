Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tranquilidad habitual de la madrugada en 28 de Noviembre se vio abruptamente interrumpida por un violento enfrentamiento en plena vía pública. Dos hombres resultaron heridos, uno de ellos con una fractura de cráneo que obligó a su urgente derivación al Hospital Regional de Río Gallegos. El hecho ocurrió en el barrio Don Bosco y mantiene en vilo a la comunidad, mientras la Justicia investiga las causas y busca establecer responsabilidades.

Según pudo saber La Opinión Austral, la madrugada del sábado se transformó en una verdadera escena de caos en el barrio Don Bosco de 28 de Noviembre. Eran cerca de las seis de la mañana cuando un grupo de vecinos alertó al personal policial sobre una pelea desatada en la intersección de las calles Sarmiento y Tucumán. Los gritos, los golpes y el estruendo de objetos arrojados se escuchaban a varias cuadras de distancia, según relataron testigos.

Fuentes policiales confirmaron que al menos cinco personas participaron de la violenta disputa, divididas en dos grupos que se agredieron mutuamente utilizando piedras, armas blancas e incluso una pala. Las imágenes registradas por algunos vecinos muestran momentos de extrema violencia, con corridas, empujones y agresiones que dejaron la calle cubierta de vidrios y manchas de sangre.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los hombres sufrió un golpe contundente en la cabeza, a la altura del sector occipital del cráneo, que le provocó una fractura con posible compromiso interno. Ante la gravedad de las lesiones, los médicos del hospital local decidieron su inmediata derivación al Hospital Regional de Río Gallegos, donde permanece internado bajo observación y se le realizarán estudios complementarios, entre ellos una tomografía computada.

El otro participante del hecho también presentó heridas de consideración, producto de cortes en el pecho provocados por un arma blanca. Si bien fue atendido de urgencia, su estado se mantiene estable y fuera de peligro, según confirmaron fuentes sanitarias. Ambos hombres permanecen bajo custodia policial mientras la Justicia avanza en las primeras actuaciones del caso.

Personal de la Comisaría de 28 de Noviembre acudió rápidamente al lugar tras recibir la alerta del Centro de Despacho. Al llegar, los efectivos lograron separar a los involucrados y controlar la situación, evitando que la pelea tuviera consecuencias más graves. La escena fue preservada para el trabajo de los peritos, quienes realizaron las primeras diligencias de recolección de evidencia, incluyendo restos de objetos contundentes y prendas ensangrentadas.

La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron la pelea y el grado de participación de cada uno de los implicados.

Momento en el que se desarrollaba la pelea. FOTO: MULTIMEDIO EL SOCAVÓN

, que resultarán clave para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer si existió premeditación o si se trató de una riña espontánea.

Fuentes cercanas a la causa no descartan que el conflicto se haya originado por una discusión previa entre personas conocidas del barrio, que escaló rápidamente hasta volverse incontrolable. También se investiga si hubo consumo de alcohol en el marco de una reunión informal durante la madrugada.