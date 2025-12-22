Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una extensa y exigente jornada de lucha contra el fuego se vivió en la localidad de 28 de Noviembre durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, cuando un incendio de importantes dimensiones se desató en el vaciadero municipal y obligó a un amplio despliegue de recursos humanos y materiales para evitar que la situación se agravara.

Según pudo saber La Opinión Austral, la intervención estuvo a cargo del personal de la División Cuartel XIV de Bomberos de la Policía de la provincia de Santa Cruz, que fue alertado cerca de las 20:51 horas. Desde ese momento, y hasta aproximadamente las 04:50 de la madrugada, los efectivos trabajaron de manera ininterrumpida para contener y extinguir el foco ígneo, en un operativo que demandó esfuerzo sostenido y coordinación permanente.

Para hacer frente al incendio, se desplegaron tres unidades móviles y una dotación de ocho bomberos, quienes debieron enfrentar un escenario complejo, propio de este tipo de siniestros, donde la acumulación de residuos y materiales inflamables dificulta las tareas y prolonga los tiempos de control del fuego.

La columna de humo pudo verse desde lejos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

El operativo no se limitó únicamente a la labor de los bomberos. Fue clave el trabajo conjunto con personal del Consejo Agrario Provincial, efectivos de la Comisaría local y operarios municipales, que aportaron maquinaria pesada para la remoción de residuos y la apertura de sectores, una tarea indispensable para evitar la propagación de las llamas y permitir una extinción efectiva y segura.

A lo largo de la noche, las tareas se desarrollaron bajo un esquema de coordinación permanente entre las distintas áreas intervinientes, priorizando la seguridad del personal y la protección del entorno. Gracias a ese esfuerzo articulado, tras casi ocho horas de labor, el incendio logró ser controlado y extinguido en su totalidad.

Desde las autoridades se confirmó que no se registraron personas heridas ni daños materiales adicionales, más allá de los propios residuos afectados en el vaciadero. El resultado positivo del operativo evitó riesgos mayores para la comunidad y posibles consecuencias ambientales, un aspecto especialmente sensible en este tipo de episodios.