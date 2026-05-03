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Una situación que en un primer momento generó preocupación entre vecinos de 28 de Noviembre terminó sin consecuencias mayores, gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia. Durante la tarde del sábado, una alerta por un presunto principio de incendio vehicular movilizó a personal de la División Cuartel 14ta., en un episodio que finalmente fue atribuido a una falla mecánica.

Según pudo saber La Opinión Austral, el aviso encendió las alarmas en un contexto donde cualquier indicio de fuego, por mínimo que sea, requiere una respuesta inmediata. En localidades de la cuenca carbonífera, donde el viento y las condiciones ambientales pueden favorecer la propagación de llamas, este tipo de reportes no se toma a la ligera. Por eso, la salida urgente de la unidad operativa se dio en cuestión de minutos.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron que una camioneta Ford F-100 presentaba una importante emanación de humo proveniente del sector del motor. La escena, que a simple vista podía interpretarse como el inicio de un incendio, fue rápidamente evaluada por el personal especializado, que procedió a inspeccionar el vehículo y descartar riesgos mayores.

Tras la verificación técnica, se determinó que el origen del humo era un recalentamiento del motor, sin presencia de foco ígneo ni combustión activa. Es decir, no había fuego ni riesgo inmediato de que se desencadenara un incendio, tratándose exclusivamente de un desperfecto mecánico, una situación frecuente cuando no se realizan controles periódicos o ante exigencias prolongadas del vehículo.

Con el panorama bajo control, no fue necesario desplegar tareas de extinción. La dotación aseguró el área para evitar cualquier eventualidad y, una vez garantizada la ausencia de peligro, regresó a la base. Durante el procedimiento también se hizo presente personal de la comisaría local, que acompañó de manera preventiva el operativo.