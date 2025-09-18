Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo accidente de tránsito volvió a encender las alarmas en la Ruta Nacional 40, a la altura de la estancia Glenn Cross, donde este jueves un Renault Fluence volcó en circunstancias que todavía se investigan. El hecho, que movilizó a personal policial y de bomberos, no dejó víctimas fatales, aunque los ocupantes del vehículo debieron ser trasladados al hospital de 28 de Noviembre para recibir atención médica.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro fue reportado en horas de la tarde y rápidamente se dispuso la intervención del Departamento Zona IV de Bomberos de la Policía de Santa Cruz, a través del personal del Cuartel 14°, que se trasladó hasta el lugar a bordo del móvil PRIO 909. Al arribar, los efectivos constataron que el vehículo se encontraba abandonado tras haber dado un vuelco y que sus ocupantes ya habían sido evacuados por personal de Vialidad Provincial.

Móviles oficiales en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo con las primeras informaciones, quienes viajaban en el Renault fueron trasladados al nosocomio de 28 de Noviembre, donde permanecen en observación. Si bien todavía no se precisó si las lesiones son de carácter leve o más graves, fuentes oficiales señalaron que sus vidas no correrían peligro.

En el lugar del vuelco, los bomberos realizaron las tareas preventivas de rigor: desconectaron la batería del rodado, verificaron la inexistencia de pérdidas de combustible y efectuaron una inspección completa para descartar riesgos adicionales. Posteriormente, el control de la escena quedó a cargo de la Policía, que avanzará en las pericias para establecer las causas del accidente.