Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 24 de marzo en la localidad de Río Turbio y 28 de Noviembre se registraron las primeras nevadas del año. Durante la madrugada, la temperatura fue de 2.8 °C, con vientos del sector Oeste de 17 km/h, en tanto por la tarde la temperatura aumentó a 7.6 °C, con vientos del sector Oeste de 34 km/h.

Este panorama complica el tránsito en la zona por lo que Vialidad Provincial de Santa Cruz se encuentra realizando recorridos preventivos en las zonas y solicitan a los conductores que transiten con extrema precaución, respetar las velocidades máximas y mantener la distancia de seguridad adecuada a las condiciones climáticas.

Debido a que en el sector de Punta del Monte y Fuentes del Coyle se registra visibilidad reducida debido a neblina y en el sector de Cancha Carrera y Punta del Monte, se registra visibilidad reducida debido a la presencia de aguanieve. Asimismo, se están realizando recorridos preventivos con el objetivo de monitorear el estado de la ruta y garantizar la seguridad de las comunidades.

Durante la noche de este martes la temperatura es de 7.8 °C, con vientos del sector Oeste de 51 km/h y 60% de probabilidad de humedad en ambas localidades.

Cómo seguirá el clima

Para este miércoles se espera una temperatura minima de 3 °C y una maxima sera de 6 °C, con vientos del sector Oeste entre 51-59 km/h y con probabilidad de un 40% y un 70% de precipitaciones.

Temperaturas de Río Turbio

Durante la semana en la zona carbonífera, seguiran las bajas temperaturas, lluvias y vientos moderados.