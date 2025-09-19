Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de la Cuenca Carbonífera y en especial del ámbito político se encuentra de luto ante el reciente fallecimiento de Valeria Galindo, concejal mandato cumplido de la localidad de 28 de Noviembre, exgerente de Distrigas, militante peronista y graduada de la UTN.

La Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional recordó que “había obtenido su título de Técnica Universitaria en Administración en 2023 y recientemente el de Licenciada en Administración. Con mucha constancia y a pesar de las adversidades nunca dejó de esforzarse en estos años para obtener su título de grado”.

Ante la dolorosa noticia, el decano de la Facultad Regional Santa Cruz y toda la comunidad académica manifestaron su acompañamiento a familiares y amigos ante este momento de tanto dolor.

Desde el Concejo Deliberante de 28 de Noviembre expresaron su más profundo pesar por el fallecimiento de la concejal mandato cumplido.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, recordando su compromiso y vocación de servicio en favor de nuestra comunidad, manteniendo vivo el recuerdo de su entrega y vocación pública”, concluyó el comunicado.

Desde el Partido Justicialista de 28 de Noviembre hicieron llegar sus más sentidas condolencias a la familia de quien describieron como una “compañera de gran valor de nuestro movimiento y que supo desempeñar tareas legislativas como concejal en nuestro pueblo y cargos operativos en Distrigas, siempre levantando las banderas del peronismo sin especulaciones y con valentía“. También Ana Mayorga Bahamonde, alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Natales, Honorable Concejo Municipal y los funcionarios municipales lamentaron el fallecimiento.