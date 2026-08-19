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Las fuertes ráfagas de viento que se registraron en 28 de Noviembre durante la noche del martes provocaron el desprendimiento de cables de servicios que terminaron sobre la calzada y generaron una situación de riesgo para quienes circulaban por el sector. Ante el aviso, personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar y realizó tareas para asegurar el tendido y neutralizar el peligro.

El episodio ocurrió sobre la avenida Circunvalación 25 de Mayo, frente a la Casa N° 8 del barrio San Juan Bosco, donde se había reportado la presencia de cables sueltos sobre la vía pública.

Según pudo saber La Opinión Austral, la intervención estuvo a cargo de la División Cuartel 14°, cuya dotación se trasladó hasta el lugar para verificar las condiciones y adoptar las medidas preventivas necesarias.

El operativo comenzó a las 21:48 y finalizó a las 22:16, en un procedimiento que demandó poco menos de media hora de trabajo.

Al arribar, los efectivos constataron que las condiciones meteorológicas habían provocado el desprendimiento de líneas correspondientes a servicios de internet y videocable, las cuales habían quedado tendidas sobre la calle.

La situación representaba un riesgo que debía ser atendido de manera inmediata. La presencia de cables sobre la calzada podía afectar tanto a los vehículos que transitaban por el sector como a los peatones, además de generar otros inconvenientes vinculados con la infraestructura del servicio.

Frente a ese escenario, la dotación procedió a realizar una intervención preventiva para evitar que el cableado continuara desplazándose o quedara expuesto a nuevas situaciones que pudieran aumentar el peligro.

Los efectivos utilizaron alambre para sujetar y asegurar las líneas desprendidas, procurando mantenerlas en una posición segura hasta tanto pudieran realizarse las tareas correspondientes sobre la infraestructura afectada.