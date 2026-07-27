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Las condiciones climáticas propias del invierno patagónico continúan generando desafíos para quienes transitan por las rutas de Santa Cruz. Durante la tarde del domingo, una rápida intervención de efectivos de la División Unidad Operativa Caminera Tránsito “Diomedes Casas”, con asiento en Julia Dufour, permitió remover un importante desprendimiento de nieve y barro que había quedado sobre la Ruta Nacional Nº 40, evitando así un potencial siniestro vial en uno de los corredores más transitados de la Cuenca Carbonífera.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el hecho se registró alrededor de las 16:30, cuando un conductor mayor de edad que circulaba en dirección a 28 de Noviembre alertó a las autoridades sobre la presencia de un gran obstáculo en la calzada, a la altura del sector conocido como Valle Primavera.

Según relató el automovilista, sobre la cinta asfáltica se encontraba una enorme formación compuesta por nieve compactada, barro y piedras, desprendida desde una ladera ubicada junto al camino. La masa ocupaba parte del carril de circulación y representaba un serio riesgo para quienes transitaban por el lugar.

Tras recibir el aviso, desde la dependencia policial se dio inmediata intervención a Vialidad Provincial, Delegación 28 de Noviembre, mientras una patrulla de la Unidad Operativa Caminera se dirigía hacia el sitio para verificar la situación.

Un agente junto a la roca de nieve y tierra. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Al arribar, los efectivos constataron la presencia del desprendimiento y coordinaron las tareas junto al personal vial. Mediante maquinaria y trabajo conjunto lograron desplazar la pesada masa de nieve y barro hacia la banquina, dejando nuevamente despejada la calzada y restableciendo las condiciones normales de circulación.

La rápida respuesta permitió eliminar el peligro antes de que algún vehículo impactara contra el obstáculo, especialmente en un contexto donde las bajas temperaturas, la escarcha y la reducción de la visibilidad incrementan considerablemente el riesgo de accidentes.

Concluidas las tareas de remoción, el operativo no finalizó allí. Como medida preventiva, el personal policial continuó recorriendo distintos sectores de la Ruta Nacional Nº 40 hasta la zona de Estancia El Palenque, con el objetivo de verificar si existían nuevos desprendimientos o situaciones que pudieran comprometer la seguridad vial.

Luego de la inspección integral del recorrido, las autoridades confirmaron que no se detectaron otras novedades ni obstáculos sobre la traza, por lo que el tránsito pudo desarrollarse con normalidad.