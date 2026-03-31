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Con buena representación de equipos se disputó en el Polideportivo de 28 de Noviembre la primera fecha del torneo de la Liga Patagónica de Handball para categorías mayores con 10 equipos en la discusión de los primeros lugares y donde se vivió un frenético torneo mas que concurrido.

En la categoría masculina +35 el primer lugar quedó para los locales de Handball28 seguidos del Atlético Boxing Club de Río Gallegos, mientras que en +49, la fecha fue ganada por Santiago Balonmano seguido de Alubal Master, con Baguales y Yenú muy cercanos en el resultado, mientras que en +55 la victoria fue para Santiago Balonmano seguidos de Natalinos de Chile.

En femenino y en la división +40, el ganador fue Gallegos Club dejando segundos a Balonmano Magallanes de Punta Arenas y en femenino +35, las vencedoras fueron las chicas del Boxing Club sobre Handball de Primera y Handball Cuenca, por lo que todo tuvo un ritmo fenomenal con muchos partidos y mucho intercambio entre todos.