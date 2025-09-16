Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actividad del karting se reanuda en la localidad de 28 de Noviembre en el habitual circuito trazado en el centro de la localidad por lo que tiene particular interés y una buena concurrencia, dando lugar a buenos espectáculos.

Sobre el particular estuvo y esta trabajando la gente de la Asociación de Volantes de la cuenca encabezados por su presidente Carlos Mangifesta fundamentalmente en lo que hace al aspecto reglamentario a los fines de no tener inconvenientes cuando se esté a pleno con toda la actividad, dado que la fecha prevista es la del 21 de septiembre para dar inicio a las competencias.

Martín Ojeda a Buenos Aires

En las primeras horas de hoy el equipo de Martín Ojeda junto a su padre Héctor parten rumbo a Buenos Aires a los fines de estar presentes en la próxima fecha en el kartódromo de la ciudad, donde se llevará a cabo una nueva puesta en escena del karting nacional.

Martín que viene cumpliendo un muy buen papel en cada presentación, estará tomando parte del evento para seguir sumando buenos puntos para el campeonato anual como lo viene haciendo desde principios de año y siempre y cuando el automovilismo de pista se lo permite.

Se preparan en Río Turbio

Trabajan arduamente en el trazado del Mario Giacobbo para tener todo listo y con buen piso en el escenario de la cuenca donde se disputará la competencia del próximo 28 de septiembre, la primera fecha del año.

Por ello y con maquinaria facilitada por el municipio de 28 de Noviembre se trabaja para que se pueda llevar adelante la primera fecha sin inconvenientes.