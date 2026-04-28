Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un viaje de regreso que debía cerrar una jornada familiar terminó en tragedia sobre la Ruta Nacional 40, en cercanías de la localidad de 28 de Noviembre. Un siniestro vial protagonizado por un grupo familiar dejó como saldo la muerte de una mujer, varios heridos de distinta consideración y un adolescente internado en estado crítico.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el hecho ocurrió durante la jornada del domingo, a unos 15 kilómetros de la localidad, en el tramo que une Turbio Viejo con Rospentek, una zona habitual de tránsito para los habitantes de la cuenca carbonífera. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo en el que viajaban seis personas -dos adultos y cuatro menores- perdió el control y protagonizó el accidente.

Las consecuencias fueron inmediatas y dramáticas. Verónica Correa, pareja del conductor, sufrió lesiones de extrema gravedad y, pese a ser trasladada de urgencia al hospital de Río Turbio, falleció horas después como consecuencia de las heridas.

El resto de los ocupantes también resultó afectado. Entre ellos, un adolescente de 13 años -amigo de uno de los hijos de la familia- fue derivado de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos, donde permanece internado en estado crítico, con diagnóstico reservado. El menor presentaba politraumatismos y escoriaciones de consideración.

El joven fue trasladado a la guardia del Hospital Regional. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En cuanto a los hijos del matrimonio, que no requirieron derivación a centros de mayor complejidad, se informó que sufrieron diversas lesiones, entre ellas politraumatismos, fractura de tibia y una lesión en la clavícula. El conductor, por su parte, también fue asistido y quedó bajo observación médica.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es el estado de la ruta al momento del siniestro. Según indicaron fuentes consultadas, las condiciones eran óptimas: no había presencia de hielo, lluvia ni animales sueltos, y el tramo se encontraba en buen estado de conservación.

“Esa ruta está buena en lo que se respeta para la circulación, no está llena de baches ni presentaba complicaciones. Aparentemente pudo haber sido producto del cansancio”, señaló una fuente con conocimiento del caso a La Opinión Austral. En ese sentido, se supo que la familia regresaba de participar en un evento deportivo realizado en el polideportivo de 28 de Noviembre, lo que abre la hipótesis de la fatiga como posible factor determinante.

El conductor del vehículo es un efectivo militar que presta servicios en la Guardia Civil Militar de Rospentek, lo que agrega un elemento más al contexto de la investigación, que ahora busca reconstruir con precisión la mecánica del hecho.

En el lugar trabajó personal policial, sanitario y de criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro. El rodado fue secuestrado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones.