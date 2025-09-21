Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un momento de tensión se vivió en la localidad de 28 de Noviembre durante la noche del sábado, cuando un descuido en la cocina desencadenó un principio de incendio en una vivienda. El hecho, registrado alrededor de las 22:35 horas, movilizó de inmediato al Cuartel de Bomberos 14° de la Policía de Santa Cruz, que acudió con autobombas y cinco efectivos para controlar la emergencia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, la intervención rápida y coordinada permitió evitar que la situación pasara a mayores. Apenas arribaron al lugar, los bomberos procedieron a cortar los suministros de gas y electricidad, lo que resultó clave para garantizar la seguridad de los vecinos y de quienes trabajaban en el operativo. Según se informó, el origen del foco ígneo estuvo en un descuido mientras se cocinaba, una situación que suele ser más común de lo que se cree y que, en cuestión de segundos, puede transformarse en una tragedia.

Según pudo saber este diario, la persona que se encontraba en la vivienda fue asistida y evacuada a tiempo gracias a la colaboración del personal de la Comisaría local, sin que se registraran heridos ni intoxicados por el humo. Una vez sofocada la situación, los efectivos revisaron el domicilio para asegurarse de que no quedaran puntos calientes que pudieran reavivar las llamas.

“Este tipo de episodios sirven como un llamado de atención a la comunidad. Los descuidos domésticos son una de las principales causas de incendios en hogares, especialmente en horarios nocturnos, cuando el cansancio puede llevar a pasar por alto detalles básicos de seguridad, como asegurarse de apagar las hornallas antes de ir a dormir” indicaron desde la Superintendencia de Bomberos en relación a este caso que, por fortuna, no terminó en una tragedia.