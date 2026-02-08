Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos de 28 de Noviembre realizaron durante la noche del sábado una tarea de rescate y salvamento de bienes en la zona de chacras.

Un rodado quedó atrapado sobre el puente colgante debido al deterioro de la madera en la calzada.

Frente a esta situación, el personal interviniente utilizó un crique hidráulico para nivelar el vehículo y colocó soportes provisorios que permitieron asegurar la estructura.

Como resultado del operativo, el automóvil quedó liberado con éxito y el conductor recibió asistencia preventiva.

No se registraron personas lesionadas ni daños materiales de gravedad.

