Your browser doesn’t support HTML5 audio
Bomberos de 28 de Noviembre realizaron durante la noche del sábado una tarea de rescate y salvamento de bienes en la zona de chacras.
Un rodado quedó atrapado sobre el puente colgante debido al deterioro de la madera en la calzada.
Frente a esta situación, el personal interviniente utilizó un crique hidráulico para nivelar el vehículo y colocó soportes provisorios que permitieron asegurar la estructura.
Como resultado del operativo, el automóvil quedó liberado con éxito y el conductor recibió asistencia preventiva.
No se registraron personas lesionadas ni daños materiales de gravedad.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario