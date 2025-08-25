El domingo por la mañana, personal de la Delegación de Vialidad Provincial de Santa Cruz, con sede en la ciudad de 28 de Noviembre y dependiente del Distrito Río Gallegos, llevó a cabo un operativo de auxilio en el sector de Tapi Aike.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que el llamado de emergencia alertaba sobre un Renault Logan que había quedado empantanado en el barro, imposibilitado de continuar su marcha.

La zona, caracterizada por su terreno irregular y lodoso, representa un desafío frecuente para los conductores, especialmente luego de días de lluvia intensa. Situaciones como esta, aunque no representan un peligro mayor, pueden complicarse rápidamente por el aislamiento geográfico y la dificultad de acceso para vehículos convencionales.

El procedimiento realizado por el personal de Vialidad se desarrolló con eficiencia y rapidez. Con el uso de una linga y el apoyo de una camioneta especialmente equipada, lograron liberar el vehículo sin inconvenientes. La familia que se encontraba a bordo del Renault Logan resultó ilesa, poniendo de relieve la importancia de contar con equipos preparados y protocolos claros para la asistencia en rutas y caminos secundarios de la provincia.