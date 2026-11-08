Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante la tarde del pasado sábado, un principio de incendio en un vehículo particular movilizó con urgencia a los cuerpos de rescate y seguridad a escasos dos kilómetros del casco urbano de la localidad de 28 de Noviembre, en un operativo contrarreloj que afortunadamente no arrojó personas lesionadas ni víctimas que lamentar.

El alerta se activó en los centros de despacho de emergencia en la franja vespertina, precisándose exactamente entre las 19:38 y las 20:07 horas. Una dotación perteneciente a la División Cuartel 14° de Bomberos se desplazó hacia el kilómetro de referencia sobre la emblemática arteria nacional, donde un automovilista acababa de protagonizar un verdadero calvario al volante.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el conductor de un automóvil marca Volkswagen Golf circulaba por la ruta cuando, de manera imprevista, advirtió la presencia de densas columnas de humo que comenzaron a emerger desde el sector del compartimiento del motor. En una fracción de segundo, al intentar maniobrar para detener la marcha, el rodado experimentó una severa falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el vehículo perdiera estabilidad y terminara despistando hacia una zanja ubicada en la banquina lateral de la calzada.

Lejos de entrar en pánico ante el humo y la inminencia de las llamas, el automovilista logró descender del rodado mientras el foco ígneo comenzaba a ganar intensidad en las entrañas mecánicas del motor. Al arribar al lugar del suceso, los servidores públicos de la Cuartel 14° constataron la magnitud del peligro y desplegaron de inmediato un operativo de contención táctica. Los bomberos aplicaron un caudal focalizado de agua para realizar las tareas de enfriamiento directo sobre el motor, logrando neutralizar de manera absoluta la propagación del fuego antes de que este alcanzara el habitáculo y destruyera por completo el interior del automóvil.

En simultáneo al ataque contra las llamas, el personal especializado procedió a efectuar la desconexión preventiva de la batería del Volkswagen Golf, una maniobra clave para interrumpir cualquier cortocircuito eléctrico remanente y asegurar la estabilidad de la estructura vehicular frente a posibles reencendidos por temperatura.

Superada la emergencia y garantizada la seguridad de la zona, los rescatistas mantuvieron una entrevista directa con el propietario del rodado para interiorizarse de la dinámica del desperfecto, brindándole además las recomendaciones preventivas habituales ante este tipo de siniestros mecánicos. Minutos más tarde, la intervención operativa fue formalmente entregada a las comitivas de la Comisaría de 28 de Noviembre, quienes se abocaron a las diligencias de rigor en el lugar de los hechos.