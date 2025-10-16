Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante más de diez horas, un violento episodio mantuvo en vilo a la localidad de 28 de Noviembre. Un grupo de unas quince personas irrumpió durante la madrugada en el predio de la UOCRA, donde se atrincheró armado con cuchillos y un arma de fuego. La intervención de las fuerzas policiales, encabezadas por el Equipo de Negociación y Fuerzas Especiales, permitió resolver la situación sin heridos ni enfrentamientos.

Según pudo saber La Opinión Austral, la madrugada del miércoles comenzó con tensión en la cuenca carbonífera. Cerca de las 2:20, personal de la Comisaría de 28 de Noviembre recibió un llamado de alerta de un trabajador del gremio de la construcción, quien denunció la irrupción violenta de un grupo de aproximadamente quince individuos en el predio ubicado en las calles La Pampa y San Martín. Según fuentes policiales, los intrusos ingresaron portando armas de fuego, elementos contundentes y armas blancas, amenazando a los serenos que custodiaban el lugar y obligándolos a retirarse.

El hecho fue rápidamente caratulado como Usurpación, Daños y Amenazas Calificadas, y ante el riesgo de que se produjeran nuevos incidentes -dado que varias personas comenzaron a congregarse en los alrededores-, se dispuso una consigna policial preventiva en el sitio. En apoyo, acudieron efectivos de la Comisaría de Yacimiento Río Turbio, con el objetivo de preservar la seguridad pública y evitar un posible enfrentamiento.

La situación fue puesta en conocimiento de la jueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, Romina Frías, quien ordenó la intervención de la División Fuerzas Especiales Zona Sur, junto al Equipo de Negociación Policial y la Guardia de Infantería, siguiendo el protocolo establecido para situaciones de crisis.

Desde las primeras horas de la mañana, los mediadores policiales iniciaron negociaciones telefónicas con los ocupantes del predio. Durante esas conversaciones, buscaron conocer sus demandas y establecer un marco de diálogo que permitiera una salida pacífica. Con el correr de las horas, y tras un segundo acercamiento presencial, los ocupantes accedieron a entregarse voluntariamente, bajo la supervisión directa del personal táctico.

La rendición se concretó cerca de las 13:25 horas, en un operativo cuidadosamente coordinado que garantizó la integridad de todos los intervinientes. Durante la inspección del lugar, los agentes secuestraron un arma de fuego tipo pistolón, una réplica de pistola airsoft y un cuchillo, además de diversas prendas y elementos utilizados durante la ocupación.

Los quince involucrados fueron trasladados a la comisaría local para su revisación médica y posterior identificación. Por disposición judicial, todos fijaron domicilio y quedaron supeditados a la causa.